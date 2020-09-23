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23 сентября 2020, среда, 10:30 942
Происшествия 2020-09-23T10:31:14+03:00
Українські Новини
Ночью в Киеве столкнулись две легковушки. Трое пострадавших, водитель сбежал

Ночью в Киеве столкнулись две легковушки. Трое пострадавших, водитель сбежал

Анна Рудык
ДТП, пострадавшие в ДТП, ДТП в Киеве
ДТП в Киеве. Фото: Вартові.Еспресо
ДТП в Киеве. Фото: Вартові.Еспресо

Сегодня ночью, 23 сентября, в Дарницком районе Киева произошла серьезная авария с участием двух легковых автомобилей Renault и Fiat Doblo. Госпитализированы три человека. Об этом сообщает Вартові.Еспресо.

Так, сообщается, что ДТП произошло на улице Сортировочной.

По предварительным данным, водитель Renault, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил Fiat Doblo, который двигался по главной дороге и протаранил авто в левый бок.

"Удар был такой силы, что Fiat выбросило на тротуар и дальше на газон. Мужчина, который сидел на заднем пассажирском сиденье Fiat, от удара вылетел из автомобиля на дорогу. Водителя и пассажирку, которая находилась на переднем пассажирском сиденье, зажало в изувеченном авто. Их доставали спасатели ГосЧС с помощью специнструмента", - говорится в сообщении. 

ДТП в Дарницком районеДТП в Дарницком районе

По данным издания, всех трех человек, которые ехали в Fiat Doblo, госпитализировали с тяжелыми травмами.

По словам свидетелей происшествия, водитель Renault после столкновения выбрался из машины и сбежал с места ДТП. Очевидцы побежали за ним, однако догнать не смогли. Сейчас его разыскивают правоохранители. Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа. 

В ДТП пострадали три человекаВ ДТП пострадали три человека

Как сообщали Українські Новини, Киев утром 23 сентября сковали огромные пробки.

Также в Киеве пьяный майор сбил трех курсанток: девушек госпитализировали с переломами.

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