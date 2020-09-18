В масштабном ДТП под Киевом столкнулись две фуры и микроавтобус. Погиб человек

ДТП с двумя фурами и микроавтобусом. Фото: Патрульная полиция Киевской области.

ДТП с двумя фурами и микроавтобусом. Фото: Патрульная полиция Киевской области.

Под Киевом недалеко от города Белая Церковь произошло ДТП с участием микроавтобуса и двух фур, в результате чего погиб водитель оного из грузовых автомобилей.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Белой Церкви.

ДТП произошло на трассе Киев – Одесса у поворота в сторону села Хлепча.

"По предварительной информации произошло столкновение трех транспортных средств – двух фур и микроавтобуса. Водитель одной из фур скончался на месте ДТП. Что касается других потерпевших, то на данный момент у нас нет четкой информации", – говорится в сообщении полиции.

Сотрудники патрульной полиции уточняют все обстоятельства ДТП.

В результате аварии две полосы движения в сторону Киева были перекрыты, на трассе собиралась огромная пробка.

ДТП с двумя фурами и микроавтобусом. Фото: Патрульная полиция Киевской области.

Микроавтобус тоже пострадал в ДТП. Фото: Патрульная полиция Киевской области.

Один из водителей фур погиб. Фото: Патрульная полиция Киевской области.

Как сообщали Українські Новини, в Запорожье автомобиль BMW, в котором ехали шесть молодых людей, врезался в столб и загорелся, три человека погибли.

Ранее 5 человек погибли, 20 госпитализированы из-за ДТП в Киевской области.

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