В Киеве нарушительница ПДД сначала пыталась скрыться от погони, а потом соблазняла копов мясом и вином

В Киеве девушка-водитель, которая скорее всего была нетрезвой, пыталась уйти от ответственности, предлагая вместо составления протокола поехать к ней на ужин с мясом и вином. До этого нарушительница ПДД убегала от погони.

О находчивой киевлянке рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

Нарушительницу заметили, когда она ехала, виляя по проезжей части. Когда за ней выдвинулась патрульная полиция, женщина сначала не желала останавливаться. Когда ее все же удалось остановить, водительница не смогла объяснить своего поведения и требовала показать пункт ПДД, в котором написано, что нужно останавливаться, если за автомобилем едут патрульные полицейские с включенными маячками.

Полицейские заподозрили, что женщина нетрезвая, но вместо того, чтобы выйти из машины, водительница рванулась с места и попыталась скрыться. Копы начали преследование. Ее догнали на подземном паркинге, пересадили в автомобиль патрульных и отвезли в отделение полиции.

Чтобы избежать наказания, женщина начала приглашать патрульных в гости – мяса пожарить и вина выпить. От ужина в компании нарушительницы копы отказались и составили на нее протокол.

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