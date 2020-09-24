Коронавирус может мутировать и приспосабливаться к вакцинам, - исследование

Согласно крупнейшему генетическому исследованию вируса, проведенному в Соединенных Штатах, нынешний коронавирус может мутировать - в некотором смысле обучаться, чтобы преодолевать меры защиты человека, такие как маски, мыло и, возможно, даже вакцины.

Исследование, проведенное учеными из Хьюстона и опубликованное на этой неделе, показало, что постоянно развивающийся вирус произвел быстро распространяющийся мутантный штамм, который оказался особенно заразным, сообщает портал The Washington Post.

"Вполне возможно, что ... когда наш популяционный иммунитет станет достаточно высоким, этот коронавирус найдет способ обойти наш иммунитет", - сказал The Washington Post вирусолог из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. "Если бы это произойдет, мы окажемся в той же ситуации, что и с гриппом. Нам придется преследовать вирус, и, поскольку он мутирует, нам придется повозиться с нашей вакциной".

Другое исследование приносит более обнадеживающие новости: обследование школ США, проведенное Университетом Брауна, показало, что с момента возобновления занятий у студентов и учителей зафиксирован чрезвычайно низкий уровень инфицирования. Хотя в данный момент имеет место лишь начало семестра и многие учебные заведения остаются закрытыми, а данные по стране различаются, результаты показывают, что открытие учебных аудиторий не так рискованно, как опасались многие ученые.

Четвертая экспериментальная вакцина, произведенная одной из известных корпораций, находится на завершающей стадии испытаний. Результаты опытов не ожидаются до конца года, но в случае одобрения вакцину будет намного легче хранить и применять, чем три другие экспериментальные аналоги, последние испытания которых начались несколько недель назад.

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