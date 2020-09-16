Израиль возвращает тотальный карантин на еврейский Новый год

Правительство Израиля внедряет второй общенациональный карантин из-за Covid-19. Карантинные ограничения начнут действовать в пятницу, когда будут праздновать еврейский Новый год, и продлится не менее трех недель.

Об этом пишет BBC Украина.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что ограничительные меры "будут дорого стоить всем нам", но количество новых случаев Covid-19 выросло до 4 тысяч в день.



По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Израиле от Covid-19 умерли 1108 человек, более 153 тыс. инфицированных.

Ограничения, о которых он объявил, будут самыми масштабными в Израиле с момента первого общенационального карантина.

Детали ограничений:

в помещении могут собираться группы не более 10 человек, на улице - не более 20;

закрываются школы и торговые центры;

жители страны не могут отходить от своих домов более чем на 500 метров. Исключение - поездки на работу;

негосударственные учреждения и компании могут оставаться открытыми, но не могут принимать клиентов;

продолжают работать супермаркеты и аптеки.

Как сообщали Українські Новини, из Израиля в Умань едут полицейские, чтобы обеспечивать безопасность на празднике.



Ранее МИД Израиля попросил Зеленского пустить тысячу хасидов в Украину.

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