Израиль возвращает тотальный карантин на еврейский Новый год

Правительство Израиля внедряет второй общенациональный карантин из-за Covid-19. Карантинные ограничения начнут действовать в пятницу, когда будут праздновать еврейский Новый год, и продлится не менее трех недель.Об этом пишет BBC Украина. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что ограничительные меры "будут дорого стоить всем нам", но количество новых случаев Covid-19 выросло до 4 тысяч в день. По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Израиле от Covid-19 умерли 1108 человек, более 153 тыс. инфицированных. Ограничения, о которых он объявил, будут самыми масштабными в Израиле с момента первого общенационального карантина. Детали ограничений: в помещении могут собираться группы не более 10 человек, на улице - не более 20; закрываются школы и торговые центры; жители страны не могут отходить от своих домов более чем на 500 метров. Исключение - поездки на работу; негосударственные учреждения и компании могут оставаться открытыми, но не могут принимать клиентов; продолжают работать супермаркеты и аптеки. Как сообщали Українські Новини, из Израиля в Умань едут полицейские, чтобы обеспечивать безопасность на празднике. Ранее МИД Израиля попросил Зеленского пустить тысячу хасидов в Украину.