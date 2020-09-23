Нетаньяху попросил парламент о полной блокаде Израиля из-за ситуации с COVID-19

В то время министр здравоохранения Чехии подал в отставку на фоне стремительно ухудшающейся ситуации с коронавирусом, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился в Кнессет (парламент) с просьбой поддержать ввод более жестких ограничений в стране.

Об этом он заявил в среду, 23 сентября, в ходе совещания с министрами кабинета по коронавирусу, сообщает Israelinfo.

По словам премьер-министра, сейчас в Израиле наблюдается чрезвычайная ситуация из-за резкого роста новых случаев коронавируса среди населения.

"Я буду просить принять решение о широкой полной блокаде и немедленном усилении ограничительных мер", — цитирует Нетаньяху представители его канцелярии.

Кроме того, в ходе совещания Нетаньяху и министры обсудили возможность ввода режима чрезвычайного положения (ЧП) в Израиле до конца религиозных праздников. На период его действия может быть прекращена работа международного аэропорта "Бен-Гурион", а также введены более жесткие ограничения.

Сообщается, что весь кабинет министров, за исключением глава МВД Арье Дери, поддерживает введение тотальной блокады Израиля и объявление режима ЧП.

За минувшие сутки в Израиле было зафиксировано рекордное число новых случаев коронавируса — 6 667. Всего от начала пандемии COVID-19 выявили у более чем 200 тыс. жителей страны, из которых 1 316 не смогли справиться с заболеванием и погибли.

Как сообщали Українські Новини, на прошлой неделе власти Израиля объявили о внедрении второго общенационального карантина от начала пандемии коронавируса. На такой шаг правительство пошло на фоне роста количества заболевших.

Также сообщалось, что ранее власти Израиля одобрили решение украинских коллег не пускать на территорию Украины хасидов-паломников.

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