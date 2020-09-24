Зарплата Мендель за август почти вдвое превысила зарплату Зеленского

Заработная плата пресс-секретаря Президента Владимира Зеленского Юлии Мендель за август составила 46,2 тыс. гривен, в то время как у самого главы государства она составила 28 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

"Общая сумма заработной платы пресс-секретаря Президента Украины Юлии Мендель в августе 2020 года составляла 46 218 гривен", - сказано в нем.

17,7 тыс. гривен составил ее должностной оклад, 7 тыс. гривен - надбавка за интенсивность труда и 21,5 тыс. гривен - премия и выплаты за период служебных командировок.

Из начисленной пресс-секретарю Президента суммы было вычтено 9 тыс. гривен налогов и сборов, поэтому выдано Мендель за август было 37,2 тыс. гривен зарплаты.

На время карантина выплаты работникам органов государственной власти ограничены 47 230 гривнами.

Именно такая сумма была начислена Мендель в июле, а в апреле-июне она зарабатывала по 46,2 тыс. гривен.

До установления этого ограничения зарплата пресс-секретаря Зеленского также не превышала 47,2 тыс. гривен в феврале-марте, однако в январе она была выше - 52,5 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, Мендель задекларировала 936 тыс. гривен доходов за 2019 год.

В июле Мендель получила 24,9 тыс. гривен надбавок, премий и "командировочных"

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости