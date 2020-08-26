В июле Мендель получила 24,9 тыс. гривен надбавок, премий и "командировочных"

Заработная плата пресс-секретаря Президента Владимира Зеленского Юлии Мендель за июль составила 47,2 тыс. гривен, в то время, как зарплата Зеленского за этот месяц составила 28 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

"Сумма заработной платы пресс-секретаря Президента Украины Юлии Мендель в июле 2020 года составляла 47 230 гривен", - сказано в нем.

Эту сумму составили 22 282 гривны должностного оклада, 8 913 гривен надбавки за интенсивность труда и 16 036 гривен премии и выплат за период служебных командировок.

Таким образом, в июле Мендель была начислена максимально возможная на время карантина зарплата, поскольку выплаты работникам органов власти ограничены именно 47 230 гривнами.

При этом из ее зарплаты было выплачено 2 910 гривен налогов и сборов, соответственно за июль ей было выдано 44 320 гривен.

До установления этого ограничения зарплата Мендель в марте и в феврале также не превышала 47,2 тыс. гривен, но в январе ей было начислено больше - 52,5 тыс. гривен.

Зарплата Юлии Мендель в июле. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українські Новини, в июне пресс-секретарь Президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заработала 46,2 тысяч гривен.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Мендель задекларировала счета в 5 банках и не сказала, сколько там денег.

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