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27 сентября 2020, воскресенье, 00:00 1542 Карта
Жизнь 2020-09-27T00:15:01+03:00
Українські Новини
Резко похолодает, пройдут грозы с градом: синоптик предупредила о циклоне

Резко похолодает, пройдут грозы с градом: синоптик предупредила о циклоне

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко, прогноз на завтра, погода в воскресенье
Погода в Украине. Фото: Денис Драгомиров
Погода в Украине. Фото: Денис Драгомиров

После прихода в Украину циклона в воскресенье, 27 сентября ожидается дождливая погода. Кроме того, будет дуть сильный ветер, порывы местами будут достигать штормовых показателей. Также вероятно выпадение града.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Циклон в воскресенье придвинется ближе — в Украине ожидаются дожди. Возможны локально ливни, грозы и град", — написала она.

Ветер будет достигать штормовых значений. Температура в западных областях упадет до +14 +18 градусов, на севере и в Винницкой области до +18 +22 градусов, на остальной территории еще будет тепло, +22 +28 градусов.

"В Киеве завтра также — дождь и сильный ветер. В течение дня максимально около  +19 +20 градусов", — пишет она.

Напомним, синоптики прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре.

Также синоптики прогнозируют первые заморозки в Украине только в конце октября.

Тем временем, ранее синоптики прогнозировали первые заморозки в Украине только в конце октября, однако они начались уже в середине сентября.

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