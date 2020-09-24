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24 сентября 2020, четверг, 13:23 939
Общество 2020-09-24T13:30:01+03:00
Українські Новини
Захват автобуса с заложниками в Луцке. Кривош отказывается есть и принимает только хлеб с водой

Захват автобуса с заложниками в Луцке. Кривош отказывается есть и принимает только хлеб с водой

Анна Рудык
Голодовка, захват заложников, захват заложников в Луцке, Максим Кривош
Максим Кривош. Фото: news.bigmir.net
Максим Кривош. Фото: news.bigmir.net

Подозреваемый в захвате заложников в Луцке Максим Кривош отказался от полноценного питания и принимает только хлеб с водой.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Сергей Тыможинский.

"Я бы не сказал, что это голодовка. Это такая диета", - сказал он.

По его словам, Кривош отказался от еды, за исключением хлеба с водой.

Как сообщали Українськi Новини, 23 июля суд арестовал подозреваемого в захвате заложников в Луцке Кривоша. 21 июля в 09:45 в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с 20 заложниками. Правоохранители установили, что подозреваемый - 45-летний Максим Кривош, который ранее отбывал наказание в виде лишения свободы совокупным сроком 10 лет за совершение ряда тяжких преступлений. Кривош отпустил всех заложников и сдался правоохранителям.

Также Максим Кривош, который захватил заложников, выдвигал требования ряду лиц, включая бывшего Президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, а также украинских олигархов.

Тем временем Луцкий горрайонный суд Волынской области продлил еще на два месяца арест подозреваемого в захвате заложников в Луцке Максима Кривоша.

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