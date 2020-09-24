Захват заложников в Луцке. Суд продлил арест Кривоша на два месяца

Автобус, в котором удерживали заложников в Луцке. Фото: пресс-служба МВД

Автобус, в котором удерживали заложников в Луцке. Фото: пресс-служба МВД

Луцкий горрайонный суд Волынской области продлил еще на два месяца арест подозреваемого в захвате заложников в Луцке Максима Кривоша.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Сергей Тыможинский.

"Было продление. Еще на два месяца", - сказал адвокат.

Он не уточнил, давно ли состоялось заседание суда о продлении меры пресечения.

Как сообщали Українськi Новини, 23 июля суд арестовал подозреваемого в захвате заложников в Луцке Кривоша. 21 июля в 09:45 в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с 20 заложниками. Правоохранители установили, что подозреваемый - 45-летний Максим Кривош, который ранее отбывал наказание в виде лишения свободы совокупным сроком 10 лет за совершение ряда тяжких преступлений. Кривош отпустил всех заложников и сдался правоохранителям.

Также Максим Кривош, который захватил заложников, выдвигал требования ряду лиц, включая бывшего Президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, а также украинских олигархов.

Тем временем Кривош отрицает, что у него были сообщники, и не жалеет о своем поступке.

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