Захват заложников в Луцке. Суд продлил арест Кривоша на два месяца

Луцкий горрайонный суд Волынской области продлил еще на два месяца арест подозреваемого в захвате заложников в Луцке Максима Кривоша. Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Сергей Тыможинский. "Было продление. Еще на два месяца", - сказал адвокат. Он не уточнил, давно ли состоялось заседание суда о продлении меры пресечения. Как сообщали Українськi Новини, 23 июля суд арестовал подозреваемого в захвате заложников в Луцке Кривоша. 21 июля в 09:45 в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с 20 заложниками. Правоохранители установили, что подозреваемый - 45-летний Максим Кривош, который ранее отбывал наказание в виде лишения свободы совокупным сроком 10 лет за совершение ряда тяжких преступлений. Кривош отпустил всех заложников и сдался правоохранителям. Также Максим Кривош, который захватил заложников, выдвигал требования ряду лиц, включая бывшего Президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, а также украинских олигархов. Тем временем Кривош отрицает, что у него были сообщники, и не жалеет о своем поступке.