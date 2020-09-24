Из-за пандемии коронавируса мировой футбол потеряет 14 млрд долларов, - ФИФА

Не взирая на продолжение футбольных турниров на уровне клубных и сборных команд в период коронавируса, пандемия наносит серьезные удары по самому популярному на планете виду спорта. Во всяком случае, такой вывод можно сделать из недавнего заявления представителя высшего руководства Международной федерации футбола.

Так, глава комитета ФИФА по борьбе с последствиями коронавируса Олли Рен рассказал о последствиях пандемии для мирового футбола.

"Футбол сильно пострадал. Многие профессиональные клубы столкнулись с очень серьезными проблемами. Нельзя исключать самого худшего развития событий. Это будет другая игра, если пандемия будет продолжаться в тяжелой форме и в этом сезоне", - цитирует Рена портал Metaratings.

По словам спортивного функционера, убытки клубного футбола от пандемии коронавируса составят 14 миллиардов долларов. Эта оценка основана на текущей ситуации с пандемией, когда клубные турниры постепенно возвращаются.

Как сообщали Українські Новини, ученые смоделировали сценарий распространения второй волны COVID-19 в Европе.

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