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  • Тренер "Шахтаря" розповів, хто винен у втраті очок в матчі проти "Руху"
24 вересня 2020, четвер, 11:57 9
Спорт 2020-09-24T14:15:03+03:00
Українські Новини
Тренер "Шахтаря" розповів, хто винен у втраті очок в матчі проти "Руху"

Тренер "Шахтаря" розповів, хто винен у втраті очок в матчі проти "Руху"

Кира Молчанова
Спорт, Футбол, УПЛ, ФК
Перед матчем
Перед матчем "Рух - Шахтар". Фото: пресслужба ФК "Шахтар"

Головний тренер гірників Луїш Каштру пояснив нічию проти новачка УПЛ "Руху". У "Шахтаря" справи йдуть не так добре, як у київського "Динамо".

Про це йдеться в його інтерв'ю каналу "Футбол 1".

"Зовсім поганий перший тайм, а другий запам'ятався автоголом і вилученням нашого гравця. Перейшли на схему 3-3-3, оскільки потрібно було ризикувати. Гналися за результатом, який забезпечили б нам 3 очка. Марлос забив, мали ще моменти, але не вдалося виграти. Тренер повинен взяти на себе відповідальність за результат, і я не тікаю від неї. Я беру втрату очок на себе", - розповів Каштуру в інтерв'ю після матчу, який закінчився з рахунком 1: 1.

Тренер гірників розповів, що його підопічні закінчили гру втомленими, хоч і не досягли результату. "Рух" не здивував футболістів "Шахтаря", але протиставити їм вдесятьох вони нічого не змогли.

Крім того, Каштру заявив, що більше не буде шукати виправдань.

"Ніяких відмовок шукати не будемо", - заявив тренер.

Після трьох турів чемпіонату України Шахтар розташувався на нетиповому для себе 6-му рядку.

Як повідомляли Українські Новини, перший поєдинок етапу плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА закінчився перемогою київського "Динамо".

Тим часом пандемія завдає серйозних ударів по найпопулярнішому на планеті виду спорту – збитки клубного футболу від пандемії коронавірусу складуть близько 14 мільярдів доларів.

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