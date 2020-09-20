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  • "Шахтер" не смог обыграть "Зарю", впервые потеряв очки в нынешнем сезоне УПЛ
20 сентября 2020, воскресенье, 19:46 39
Спорт 2020-09-20T19:46:01+03:00
Українські Новини
"Шахтер" не смог обыграть "Зарю", впервые потеряв очки в нынешнем сезоне УПЛ

"Шахтер" не смог обыграть "Зарю", впервые потеряв очки в нынешнем сезоне УПЛ

Александр Савич
Футбол, Шахтер, УПЛ, Заря, Премьер-лига Украины
"Шахтер" - "Заря" сыграли вничью 2-2 20 сентября. Фото: пресс-служба ФК "Заря"

В то время как в Англии продолжаются матчи 2-го тура Английской Премьер-лиги, в 3-м туре Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" не смог одолеть луганскую "Зарю" и потерял очки впервые в этом сезоне. Об этом сообщает УПЛ.

Так, матч "Шахтер" – "Заря" закончился со счетом 2:2.

Горняки впервые потеряли очки в нынешнем розыгрыше чемпионата Украина, а для луганчан эта ничья принесла первое очко в сезоне.

"Мы увидели четыре забитых мяча, каждая команда по очереди выходила вперед, а в целом обе создали немало возможностей забить еще", – сообщает УПЛ.

Голы в матче забивали: Марлос на 17 минуте, Кочергин на 20 минуте, на 28 минуте пенальти реализовал Юрченко, а на 49 минуте Кривцов сравнял счет.

Как сообщали Українські новини, киевское "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграет с бельгийским "Гентом".

Также украинские футбольные клубы добились 100% результата на данных этапах розыгрыша еврокубков и укрепили позицию в таблице коэффициентов УЕФА.

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