Киев парализовали утренние пробки. Какие улицы стоит объезжать

Сегодня, 23 сентября, Киев снова парализовали традиционные утренние пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передают Українські Новини.

Так, самой загруженной улицей Киева по состоянию на 08:40 утра является Набережно-Крещатицкая. "Стоят" автомобили и на проспекте Степана Бандеры. Затруднено движение также по Набережному шоссе. На Левом берегу пробки наблюдаются также на бульваре Перова и в районе станций метро "Осокорки" и "Позняки".

Пробки в Киеве 23 сентября. Карта: Google Maps

На Правом берегу сильнее всего загружен проспект Победы в районе станций метро "Святошин" и "Житомирская". Кроме того, пробки сковали Брест-Литовское шоссе.

Пробки в Киеве. Карта: Google Maps

Как сообщали Українські Новини, правительство намерено построить Киевскую обходную дорогу (КОД) в рамках проекта "Большая стройка" в 2021 году.

Тем временем, Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

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