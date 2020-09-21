Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня. Украинские военные не стреляли в ответ

Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 21 сентября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"С начала текущих суток, 21 сентября, вооруженные формирования России трижды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы", - говорится в нем.

Так, недалеко Марьинки противник провоцировал украинских военных выстрелами из стрелкового оружия, а затем произвел три выстрела из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2.

Неприцельный огонь из стрелкового оружия в сторону украинских позиций зафиксирован вблизи населенного пункта Водяное.

Военнослужащие ООС огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь вследствие выстрелов противника нет.

"...Спасатели Объединенных сил для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 3 дома, на 8 объектах работы еще продолжаются. Кроме того, саперами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировано почти 2 гектара территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 14 найденных взрывоопасных предметов", - отмечено в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 19 сентября ВСУ обезвредили на Донбассе беспилотник боевиков.

Кроме того, 19 сентября боевики трижды нарушали режим прекращения огня, был ранен 1 украинский военный.

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