подписаться на рассылку
27.93 28.33
32.85 33.45
˟
21 сентября 2020, понедельник, 22:58 42
Силовые структуры 2020-09-21T22:59:02+03:00
Українські Новини
Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня. Украинские военные не стреляли в ответ

Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня. Украинские военные не стреляли в ответ

Елена Новикова
ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе, Обстрелы боевиков, Ситуация на Донбассе
Военные. Фото: Facebook/ООС
Военные. Фото: Facebook/ООС

Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 21 сентября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"С начала текущих суток, 21 сентября, вооруженные формирования России трижды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы", - говорится в нем.

Так, недалеко Марьинки противник провоцировал украинских военных выстрелами из стрелкового оружия, а затем произвел три выстрела из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2.

Неприцельный огонь из стрелкового оружия в сторону украинских позиций зафиксирован вблизи населенного пункта Водяное.

Военнослужащие ООС огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь вследствие выстрелов противника нет.

"...Спасатели Объединенных сил для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 3 дома, на 8 объектах работы еще продолжаются. Кроме того, саперами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировано почти 2 гектара территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 14 найденных взрывоопасных предметов", - отмечено в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 19 сентября ВСУ обезвредили на Донбассе беспилотник боевиков.

Кроме того, 19 сентября боевики трижды нарушали режим прекращения огня, был ранен 1 украинский военный.

Больше новостей о: ООС Ситуация в зоне ООС обстрелы на Донбассе Обстрелы боевиков Ситуация на Донбассе

На Донбассе боевики снова нарушили перемирие, устр...
Боевики снова нарушили режим прекращения огня в зо...
Боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня в з...
Богдана зовут в ГБР, Минобразования угрожает дирек...
Суд арестовал депутата Юрченко и назначил залог 3 млн гривен
В Киеве коронавирусом болеют 267 школьников и 127 педагогов
Новости
Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня. Украинские военные не стреляли в ответ 22:58
ПФУ направил еще 2,1 млрд гривен на финансирование сентябрьских пенсий 22:30 Инфографика
США развернули космические войска на Аравийском полуострове 22:02
Украина находится в мировых лидерах по использованию секонд-хенда 21:42
"Газпром" заказал дополнительные мощности для транзита газа по украинской ГТС 21:07
больше новостей
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
Невыгодные акции и манипуляции с ценами. Как супермаркеты обманывают украинцев 06:00
Гендиректор Carlsberg Ukraine назвал предварительную причину взрыва на заводе в Киеве 23:32
Пенсионные услуги можно получить через интернет: как работает Пенсионный фонд в смартфоне 05:20 Инфографика
больше новостей
Пройти ПЦР-тест на коронавирус можно бесплатно: в Минздраве раскрыли алгоритм 23:05
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
Глава Минфина объяснил, почему в Офисе президента вырастут зарплаты 08:43
Политическая партия "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" выдвинула 1488 кандидатов в областной и местные советы Киевской области 13:55
больше новостей
В части территорий "красной зоны" разрешили работать школам и пассажирскому транспорту
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok