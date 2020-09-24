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24 вересня 2020, четвер, 05:00 8
Lifestyle 2020-09-24T10:15:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні трьох знаків зодіаку чекають труднощі, - астролог

Сьогодні трьох знаків зодіаку чекають труднощі, - астролог

Елена Новикова
Гороскоп, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

За гороскопом на сьогодні проблеми будуть супроводжувати Тельців, Стрільців і Козерогів. Детальніше про те, що чекає представників цих знаків зодіаку в четвер, 24 вересня, розкажуть Українські Новини.

Телець

Поверхове ставлення Тельців до подій може обернутися проблемами. У цей день зірки радять не планувати поїздки і ділові зустрічі, а в  фінансових питаннях не варто йти на ризик, всі витрати повинні бути чітко розплановані. Крім того, слід враховувати, що в цей час не потрібно починати важливі довгострокові проекти. У перспективі у цих справ не буде хорошого розвитку.

Стрілець

Обставини цього дня можуть складатися не на користь Стрільців. Вони будуть схильні до зайвої нервозності, що може стати причиною конфліктів з оточуючими. У четвер можуть виникати розчарування через минулі образи, зайва вразливість не дозволить приймати правильні рішення. У цей день постарайтеся знайти час для близьким, також порадуйте кохану людину милими подарунками.

Козеріг

Козерогів чекає складний день. У цей період зосередьтеся на тому, що відбувається, неуважність може призвести до серйозних помилок. Також зірки радять приділити увагу своєму здоров'ю. У цей день не реагуйте занадто емоційно на зауваження з боку, інакше є ризик нервового зриву. Активний відпочинок, заняття спортом будуть корисними, піднімуть настрій.

Як повідомляли Українські Новини, в четвер біля Землі пролетить астероїд розміром в шкільний автобус

Крім того, астрологи розповіли,  які знаки зодіаку позбудуться проблем і розчарувань  в кінці цього місяця.

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