Три знака зодиака столкнутся с препятствиями в делах сегодня, — астролог

В то время, как Овнов, Дев и Водолеев во вторник сопровождала удача, сегодня Близнецы, Львы и Рыбы столкнутся с трудностями в делах. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в среду, 23 сентября, расскажут Українські Новини.

Близнецы

Близнецов ждет сложный и нервозный день, который будет наполнен неожиданными трудностями. В первой половине резкие высказывания в адрес окружающих могут стать причиной конфликтов и ссор. Однаков уже после полудня события будут немного лучше. В этот период в делах стремитесь руководствоваться не эмоциями, а разумом. Важно искать компромиссные и конструктивные решения. Звезды советуют в среду реально оценивать происходящее и критически относиться к себе, при этом не предъявляя завышенных требований к другим.

Лев

В первой половине дня у Львов не исключены мелкие трудности. Также будет риск травироваться, могут возникать проблемы со здоровьем или напомнят о себе хронические заболевания. В это время не исключены и размолвки с окружающими, представителям этоо знака не удастся убедить других в своей правоте и отстоять свою точку зрения. Кроме того, звезды советуют в среду пообщаться с близкими, им понадобиться поддержка Львов.

Рыбы

Рыб ждет сложный день, который будет наполнен ссорами и конфликтами. На настроении представителей знака в это время скажутся накопившиеся усталость и напряжение. Не исключено, что в это время предстоит выяснять отношения с окружающими. Разговоры на повышенных тонах могут испортить давно налаженные контакты. В это время будьте предельно внимательны к близким людям и осмотрительны в общении с другими. Следует также воздержаться от любых активных занятий, риска и дальних поездок.

Как сообщали Українські Новини, четырех знаков зодиака ждет роковая встреча во второй половине сентября.

Кроме того, астрологи рассказали, какие знаки зодиака избавятся от проблем и разочарований в конце этого месяца.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости