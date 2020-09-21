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21 сентября 2020, понедельник, 06:00 6383
Общество 2020-09-21T06:00:01+03:00
Українські Новини
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны

Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны

Анна Рудык
Банковская карта, Мошенничество, мошенники, QR-код
Мошенники. Фото: tavriya.ks
Мошенники. Фото: tavriya.ks

В то время, как кибермошенники переключились на онлайн-шопинг, мошенники с помощью QR-кодов воруют деньги с карточек украинцев и блокируют их телефоны. Об этом пишет Обозреватель.

Так, сообщается, что QR-коды ведут на вредоносные сайты. Перейдя по зашифрованной в коде ссылке, можно попасть на ресурс, где сразу же предложат скачать вредоносную программу.

Как сообщила эксперт по кибербезопасности Маргарита Сичкарь, такая программа способна украсть пароли от социальных сетей, позволит мошенникам попасть в банковское приложение или даже заблокирует телефон.

"Сейчас во многих местах общественного питания используют QR код в качестве меню. Этот способ мошенничества уже давно работает в других странах, там массово распространяют коды просто на столбах", – рассказывает Сичкарь.

Как уберечь себя:

  • считывать QR код только в том случае, если вы знаете, кто его разместил;
  • проверять перед считыванием, не наклеили ли на QR код новую наклейку;
  • не загружать файлы с любых сайтов по коду.

"Если вы используете код в кафе и ресторанах, попросите, убедитесь, что это код, который оставили именно сотрудники ресторана. Считывать коды со столбов, в метро и т.д. вообще нельзя ни в коем случае", – рассказывает Сичкарь.

Ранее Українські Новини писали, что делать, если коллекторы требуют чужие кредиты.

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