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  • Эксперт по коронавирусу из Германии прокомментировал популярные суждения о COVID-19
22 сентября 2020, вторник, 22:21 58
Наука 2020-09-22T22:30:24+03:00
Українські Новини
Эксперт по коронавирусу из Германии прокомментировал популярные суждения о COVID-19

Эксперт по коронавирусу из Германии прокомментировал популярные суждения о COVID-19

Константин Долгий
Германия, Медицина, Covid-19, Пандемия коронавируса, Информация о коронавирусе
Немецкий эпидемиолог Хендрик Штрек. Фото: wikipedia.org
Немецкий эпидемиолог Хендрик Штрек. Фото: wikipedia.org

В то время как в Украине за минувшие сутки несколько снизилось количество новых случаев заражения коронавирусом, ведущий немецкий эксперт по коронавирусу профессор Хендрик Штрек ответил на утверждения противников ограничительных мер и COVID-диссидентов.

Как передают Українські Новини, об этом он рассказал Deutsche Welle.

Политики, ученые и СМИ делают из мухи слона. Коронавирус не так опасен

По словам Штрека, это не является действительностью. Большое количество исследований, которые проводились в разных странах, в том числе Германии и США, показывают, что SARS-CoV-2 вызывает более высокую смертность, чем, например, сезонный грипп.

"В исследовании, проведенном в округе Хайнсберг, мы выяснили, что вирус как минимум в четыре раза опасней чем сезонный грипп", — рассказал Штрек.

Он отметил, что любые исследования зависят от популяции, в которой они проводятся, однако, подчеркивает он, в любом случае коронавирус стоит воспринимать всерьез.

Вакцина, о которой все говорят, нужна лишь для обогащения фармацевтической промышленности

Безусловно, отмечает Штрек, фармацевтические компании зарабатывают на продаже вакцин. Однако следует помнить, что процесс разработки препарата и все исследовательские работы требуют крупных финансовых затрат.

"Фарминдустрия должна зарабатывать, чтобы покрыть свои расходы на разработку вакцин", — сказал специалист.

Кроме того, добавил он, население тратит лишь незначительную часть своих доходов у больничных касс для приобретения вакцин.

Вакцина не даст никакой защиты от коронавируса, так как он часто мутирует

Сейчас подобные утверждения делать невозможно, заявил Штрек.

"Вирус мутирует, это верно, но у него мутации не такие сильные как у вируса гриппа", — отметил ученый.

Кроме того, нет смысла говорить об эффективности вакцины до появления самой вакцины.

Не было слышно о каких-то крупных вспышках после множества демонстраций против ограничительных мер

Акции протеста проходили на открытом пространстве, где, как правило, риск заражения коронавирусом значительно меньше, чем в помещении.

По словам Штрека, очень сложно отследить, произошла ли вспышка COVID-19 среди участников крупных акций, участники которых съезжались с разных уголков страны.

"Намного легче отслеживать распространение вируса, когда все участники мероприятия из одного города", — добавил он.

Коронавирус появился в китайской лаборатории и оттуда попал наружу

Штрек отмечает малую вероятность того, что такой вирус, как SARS-CoV-2, мог быть создан искусственным путем в лаборатории. По его словам, подобные исследования слишком опасны, поэтому они, как правило, не проводятся.

"Нужно также сказать, что такие лаборатории, как в китайском Ухане, оснащены шлюзами безопасности, благодаря которым вирусы и бактерии не могут вырваться за пределы лаборатории", — сказал ученый.

Впрочем, подчеркивает Штрек, невозможно доказать, что подобное могло произойти, как и невозможно доказать обратное.

Коронавирус не страшен молодым людям, ведь у них крепкое здоровье

"Согласно статистике, верно утверждение, что у молодых людей с крепким здоровьем заражение проходит бессимптомно или с легкими симптомами", — отмечает Штрек.

Тем не менее, подчеркнул он, известны множественные случаи, когда у молодых людей проявляются тяжелые симптомы заболевания, что приводит к смерти.

Как сообщали Українські Новини, специалисты из Китайской Народной Республики провели исследование, по результатам которого допустили связь между ношением очков и рисками заразиться коронавирусом.

Также сообщалось, что в Японии представили ультрафиолетовую лампу, которая способна уничтожить бактерии и вирусы, в том числе и коронавирус, в закрытых помещениях.

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