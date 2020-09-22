Эксперт по коронавирусу из Германии прокомментировал популярные суждения о COVID-19

В то время как в Украине за минувшие сутки несколько снизилось количество новых случаев заражения коронавирусом, ведущий немецкий эксперт по коронавирусу профессор Хендрик Штрек ответил на утверждения противников ограничительных мер и COVID-диссидентов. Как передают Українські Новини, об этом он рассказал Deutsche Welle. Политики, ученые и СМИ делают из мухи слона. Коронавирус не так опасен По словам Штрека, это не является действительностью. Большое количество исследований, которые проводились в разных странах, в том числе Германии и США, показывают, что SARS-CoV-2 вызывает более высокую смертность, чем, например, сезонный грипп. "В исследовании, проведенном в округе Хайнсберг, мы выяснили, что вирус как минимум в четыре раза опасней чем сезонный грипп", — рассказал Штрек. Он отметил, что любые исследования зависят от популяции, в которой они проводятся, однако, подчеркивает он, в любом случае коронавирус стоит воспринимать всерьез. Вакцина, о которой все говорят, нужна лишь для обогащения фармацевтической промышленности Безусловно, отмечает Штрек, фармацевтические компании зарабатывают на продаже вакцин. Однако следует помнить, что процесс разработки препарата и все исследовательские работы требуют крупных финансовых затрат. "Фарминдустрия должна зарабатывать, чтобы покрыть свои расходы на разработку вакцин", — сказал специалист. Кроме того, добавил он, население тратит лишь незначительную часть своих доходов у больничных касс для приобретения вакцин. Вакцина не даст никакой защиты от коронавируса, так как он часто мутирует Сейчас подобные утверждения делать невозможно, заявил Штрек. "Вирус мутирует, это верно, но у него мутации не такие сильные как у вируса гриппа", — отметил ученый. Кроме того, нет смысла говорить об эффективности вакцины до появления самой вакцины. Не было слышно о каких-то крупных вспышках после множества демонстраций против ограничительных мер Акции протеста проходили на открытом пространстве, где, как правило, риск заражения коронавирусом значительно меньше, чем в помещении. По словам Штрека, очень сложно отследить, произошла ли вспышка COVID-19 среди участников крупных акций, участники которых съезжались с разных уголков страны. "Намного легче отслеживать распространение вируса, когда все участники мероприятия из одного города", — добавил он. Коронавирус появился в китайской лаборатории и оттуда попал наружу Штрек отмечает малую вероятность того, что такой вирус, как SARS-CoV-2, мог быть создан искусственным путем в лаборатории. По его словам, подобные исследования слишком опасны, поэтому они, как правило, не проводятся. "Нужно также сказать, что такие лаборатории, как в китайском Ухане, оснащены шлюзами безопасности, благодаря которым вирусы и бактерии не могут вырваться за пределы лаборатории", — сказал ученый. Впрочем, подчеркивает Штрек, невозможно доказать, что подобное могло произойти, как и невозможно доказать обратное. Коронавирус не страшен молодым людям, ведь у них крепкое здоровье "Согласно статистике, верно утверждение, что у молодых людей с крепким здоровьем заражение проходит бессимптомно или с легкими симптомами", — отмечает Штрек. Тем не менее, подчеркнул он, известны множественные случаи, когда у молодых людей проявляются тяжелые симптомы заболевания, что приводит к смерти. Как сообщали Українські Новини, специалисты из Китайской Народной Республики провели исследование, по результатам которого допустили связь между ношением очков и рисками заразиться коронавирусом. Также сообщалось, что в Японии представили ультрафиолетовую лампу, которая способна уничтожить бактерии и вирусы, в том числе и коронавирус, в закрытых помещениях.