В Кривом Роге девушка-подросток выпала с 12-го этажа

В понедельник, 21 сентября, в Кривом Роге насмерть разбилась 13-летняя девочка после того, как выпала из окна квартиры. Как передают Українські Новини, об этом пишет Первый Городской.

Инцидент произошел в Покровском районе города. Школьница выпала из окна многоквартирного дома по улице Николая Свитальского.

Сообщается, что к месту происшествия прибыла бригада скорой помощи, однако травмы, которые девочка получила при падении с 12-го этажа, оказались несовместимыми с жизнью. Она скончалась на месте.

На месте работали сотрудники полиции. Им предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.

Известно, что в момент инцидента девочка находилась в квартире со своим младшим братом.

Кроме того, в ее Instagram-аккаунте обнаружили запись "сейчас или никогда", которую погибшая девочка опубликовала менее недели назад.

Как сообщали Українські Новини, в минувший четверг, 17 сентября, в Кривом Роге мужчина с подозрением на инфекционное заболевание COVID-19 выбросился из окна больницы и разбился насмерть.

Также сообщалось, что ранее в Киеве мужчина прыгнул "бомбочкой" с Южного моста и разбился об воды Днепра.

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