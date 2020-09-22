В Кривом Роге девушка-подросток выпала с 12-го этажа

В понедельник, 21 сентября, в Кривом Роге насмерть разбилась 13-летняя девочка после того, как выпала из окна квартиры. Как передают Українські Новини, об этом пишет Первый Городской. Инцидент произошел в Покровском районе города. Школьница выпала из окна многоквартирного дома по улице Николая Свитальского. Сообщается, что к месту происшествия прибыла бригада скорой помощи, однако травмы, которые девочка получила при падении с 12-го этажа, оказались несовместимыми с жизнью. Она скончалась на месте. На месте работали сотрудники полиции. Им предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего. Известно, что в момент инцидента девочка находилась в квартире со своим младшим братом. Кроме того, в ее Instagram-аккаунте обнаружили запись "сейчас или никогда", которую погибшая девочка опубликовала менее недели назад. Как сообщали Українські Новини, в минувший четверг, 17 сентября, в Кривом Роге мужчина с подозрением на инфекционное заболевание COVID-19 выбросился из окна больницы и разбился насмерть. Также сообщалось, что ранее в Киеве мужчина прыгнул "бомбочкой" с Южного моста и разбился об воды Днепра.