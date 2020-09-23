Зеленский прибыл в Николаевскую область для наблюдения за военными учениями "Объединенные усилия-2020"

Владимир Зеленский приехал в Николаевскую область на военные учения. Фото: Офис Президента

Владимир Зеленский приехал в Николаевскую область на военные учения. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский прибыл в Николаевскую область для наблюдения за военными учениями "Объединенные усилия-2020", которые начались в Черном море 21 сентября

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Николаевскую область. Глава государства будет наблюдать за ходом стратегических командно-штабных учений с командованием Объединенных сил Вооруженных сил Украины "Объединенные усилия-2020", которые проводятся с привлечением определенных органов военного управления ВСУ, органов управления других составляющих сил обороны и обозначением действий войск", – сказано в нем.

Это первые учения, которые полностью проводят по стандартам Организации Североатлантического договора (НАТО) после получения Украиной статуса партнера организации с расширенными возможностями.

Как сообщали Українські новини, 17 сентября Зеленский посетил начало военных учений Rapid Trident-2020 во Львовской области.

Также 21 сентября произошел сильный пожар во время проведения ракетных стрельб на полигоне Ягорлык в Херсонской области.

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