Президент Владимир Зеленский прибыл в Николаевскую область для наблюдения за военными учениями "Объединенные усилия-2020", которые начались в Черном море 21 сентября. Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини. "Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Николаевскую область. Глава государства будет наблюдать за ходом стратегических командно-штабных учений с командованием Объединенных сил Вооруженных сил Украины "Объединенные усилия-2020", которые проводятся с привлечением определенных органов военного управления ВСУ, органов управления других составляющих сил обороны и обозначением действий войск", – сказано в нем. Это первые учения, которые полностью проводят по стандартам Организации Североатлантического договора (НАТО) после получения Украиной статуса партнера организации с расширенными возможностями. Как сообщали Українські новини, 17 сентября Зеленский посетил начало военных учений Rapid Trident-2020 во Львовской области. Также 21 сентября произошел сильный пожар во время проведения ракетных стрельб на полигоне Ягорлык в Херсонской области.