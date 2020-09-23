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23 сентября 2020, среда, 22:10 291
Общество 2020-09-23T22:11:06+03:00
Українські Новини
В Херсонской области из-за коронавируса у школьницы на карантин отправили класс

В Херсонской области из-за коронавируса у школьницы на карантин отправили класс

Константин Долгий
Херсонская область, Каховка, Пандемия коронавируса, Коронавирус в Херсонской области, Коронавирус в школе, Самоизоляция учеников
Коронавирус в школе. Фото: Pexels
Коронавирус в школе. Фото: Pexels

В то время как у супружеской пары из Херсонской области выявили заражение туляремией, в одной из школ Каховки из-за COVID-19 на дистанционное обучение отправили школьный класс. Об этом пишут Каховские Новости.

В среду, 23 сентября, в департамент образования Каховского городского совета обратились представители областной лаборатории и сообщили, что у одной из учениц школы № 2 выявили заражение коронавирусом.

В связи с этим в департаменте приняли решение отправить класс, где учиться девочка, отправить на двухнедельный карантин. Процесс обучения для них будет осуществляться в формате дистанционного обучения.

Отмечается, что возникшая ситуация находится под контролем специалистов. Преподавателям, которые контактировали с заболевшей школьницей, рекомендуется усиленно следить за состоянием здоровее и в случае необходимости незамедлительно обращаться к медикам.

Как ранее сообщали Українські Новини, ранее в Херсонской ОГА заявили о пяти учебных заведениях, где были подтверждены случаи заражения коронавирусом нового типа.

Также сообщалось, что медики из Тернопольской области показали, как коронавирус трансформирует легкие заболевшего человека.

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