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07 сентября 2020, понедельник, 12:53 444 Карта
Космос 2020-09-07T13:00:01+03:00
Українські Новини
8 сентября мимо земли пройдет 37-метровый астероид, - NASA

8 сентября мимо земли пройдет 37-метровый астероид, - NASA

Константин Долгий
Космос, Земля, NASA, Астероид, Астрономия
К Земле приближается астероид. Фото: NASA
К Земле приближается астероид. Фото: NASA

В то время как NASA и SpaceX успешно испытали корабль для полетов на Марс, из глубин космоса в сторону Земли летит огромный астероид, который в ближайшие дни пройдет максимально близко к планете.

Об этом пишет британский Express, передают Українські Новини.

Уже завтра, 8 сентября, астероид, которому в NASA дали имя 2020 PT4, должен пролететь на расстоянии в 1,8 млн километров от Земли. В космическом агентстве называют "максимальным сближением" с планетой.

Известно, что диаметр астероида составляет 36 метров, а его скорость превышает 45 тыс. километров в час. Такой скорости небесному телу достаточно, чтобы преодолеть расстояние от США до Европы более восьми раз за час.

Движение астероида 2020 PT4 (белая линия) мимо Земли (синяя линия). Фото: ssd.jpl.nasa.govДвижение астероида 2020 PT4 (белая линия) мимо Земли (синяя линия). Фото: ssd.jpl.nasa.gov

В NASA отметили, что 2020 PT4 не столкнется с Землей. Однако, подчеркнули специалисты агентства, даже если бы это и произошло, то урон от столкновения был бы минимальным, как это случилось в 2013 году вблизи российского Челябинска.

Как сообщали Українські Новини, ранее в небе над Хорватией произошел взрыв падающего метеорита, который сгорел на высоте 30 километров.

Кроме того, в NASA готовятся к установке самого большого в истории человечества радиотелескопа на поверхности Луны.

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