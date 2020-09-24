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24 сентября 2020, четверг, 06:20 411
Общество 2020-09-24T07:30:01+03:00
Українські Новини
В Украине отменили пенсионный сбор при первой покупке жилья

В Украине отменили пенсионный сбор при первой покупке жилья

Валерия Драгомирова
Жилье, Покупка жилья, Пенсионный сбор
Жилье. Фото: Валерия Назаренко
Жилье. Фото: Валерия Назаренко

В то время, как киевская вторичка в августе подешевела на 0,7%, Кабинет Министров одобрил отмену пенсионного сбора при первой покупке жилья. Такое решение правительство приняло на заседании, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Украинцы должны получить возможность покупать жилье по доступным ценам. Сегодняшним решением правительство определило порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора граждан, приобретающих жилье впервые или находящихся в очереди на получение жилья", - написал он. 

Как пишет "Сегодня", во время оформления у нотариуса договора купли-продажи покупатель квартиры платит сбор на обязательное пенсионное страхование в размере 1% от стоимости квартиры. Норма о возврате пенсионного сбора при первой покупке жилья существует уже давно, но порядок такого возврата был устаревшим.

На заседании Шмыгаль добавил, что это снизит затраты на покупку жилья. Кроме того, Кабмин продолжает работать над снижением ипотечных ставок.

"Уже сейчас есть предложения, как и обещал президент Украины, 10% и ниже для ипотеки", – отметил Шмыгаль.

Ранее Українські Новини писали, как формируется ставка по ипотеке

Кроме того, эксперт рассказала о тенденциях при выборе жилья

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