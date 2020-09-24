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24 вересня 2020, четвер, 06:20 8
Суспільство 2020-09-24T06:45:02+03:00
Українські Новини
В Україні скасували пенсійний збір при першій покупці житла

В Україні скасували пенсійний збір при першій покупці житла

Валерия Драгомирова
Житло, купівля житла, пенсійний збір
Житло. Фото: Валерія Назаренко
Житло. Фото: Валерія Назаренко

Кабінет Міністрів схвалив скасування пенсійного збору при першій покупці житла у той час, як київська вторинка в серпні подешевшала на 0,7%. Таке рішення уряд прийняв на засіданні, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в своєму Telegram-каналі.

"Українці повинні отримати можливість купувати житло за доступними цінами. Сьогоднішнім рішенням уряд визначив порядок звільнення від сплати пенсійного збору громадян, які купують житло вперше або знаходяться в черзі на отримання житла",  - написав він.

Як пише "Сегодня", під час оформлення у нотаріуса договору купівлі-продажу покупець квартири сплачує збір на обов'язкове пенсійне страхування в розмірі 1% від вартості квартири. Норма про повернення пенсійного збору при першій покупці житла існує вже давно, але порядок такого повернення був застарілим.

На засіданні Шмигаль додав, що це знизить витрати на покупку житла. Крім того, Кабмін продовжує працювати над зниженням іпотечних ставок.

"Уже зараз є пропозиції, як і обіцяв президент України, 10% і нижче для іпотеки",  - зазначив Шмигаль.


Як повідомляли Українські Новини, згодом буде доступнна програма іпотеки для населення зі ставкою 10%, що робить придбання житла в кредит доступніше для багатьох українців – як формується ставка з іпотеки.

Також консалтингова компанія NAI Ukraine зазначає Як формується ставка з іпотекиконсалтингова компанія NAI Ukraine зазначає падіння популярності житла економкласу серед покупців..

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