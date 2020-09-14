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14 сентября 2020, понедельник, 12:09 212
Недвижимость 2020-09-14T12:45:01+03:00
Українські Новини
Киевская вторичка в августе подешевела на 0,7%

Киевская вторичка в августе подешевела на 0,7%

Оксана Соболь
Квартиры, цены на жилье, Многоквартирные дома, цены на жилье в Киеве, вторичный рынок
Ключ от квартиры. Фото: molsemja.ru
Ключ от квартиры. Фото: molsemja.ru

В августе по сравнению с июлем средние цены на жилье на вторичном рынке недвижимости Киева снизились на 0,7%, или на 266 гривен до 38 875 гривен/кв. м.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українськi Новини.

По сравнению с августом 2019 года средняя цена на жилье в Киеве увеличилась на 13,1%, с начала текущего года - на 9,5%.

При этом предложение в августе по сравнению с июлем снизилось на 0,1% до 12 408 квартир.

Также объем предложений уменьшился по общей площади на 0,4%, в долларовом выражении - вырос на 0,3%.

Сообщается, что в структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долларов - 46%.

Доля квартир в ценовой категории до 50 тыс. долларов составляет 17% от общего предложения, в категории от 100 до 150 тыс. долларов - 18%, от 150 до 250 тыс. долларов - 13% и от 250 тыс. долларов - 6%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Голосеевском районе - 16%, в Дарницком - 15%, в Печерском и Шевченковском – по 12%, в Днепровском - 10%, в Соломенском районе - 10%.

Наименьшая доля продаваемых квартир в Оболонском районе - 7%, в Святошинском и Подольском – по 6% и Деснянском – 5%.

При этом в общем объеме однокомнатные квартиры заняли 28%, двухкомнатные - 31%, трехкомнатные - 33% и четырехкомнатные - 8%.

Ранее Українськi Новини рассказали, по чем можно снять жилье в Киеве.

Также эксперт рассказала о предпочтениях украинцев при выборе жилья.

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