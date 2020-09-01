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01 сентября 2020, вторник, 14:11 13
Недвижимость 2020-09-01T14:11:49+03:00
Українські Новини
Наличие инфраструктуры и снижение спроса на эконом-класс. Эксперт рассказала о тенденциях при выборе жилья

Наличие инфраструктуры и снижение спроса на эконом-класс. Эксперт рассказала о тенденциях при выборе жилья

Оксана Соболь
Жилье, Строительство, Покупка жилья, падение спроса, тенденции, NAI Ukraine
Жилье
Жилье

Пока в Украине падает ввод недвижимости в эксплуатацию, консалтинговая компания NAI Ukraine отмечает падение популярности жилья эконом-класса среди покупателей.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Подчеркивается, что, по свидетельству офисов продаж, в период карантина в объектах точечной застройки, особенно эконом- и дорогого класса, количество обращений снизилось до 35%, тогда как в комплексных объектах в комфорт- и бизнес-классе - до 15%.

"Стоит отметить, что эта тенденция продолжается и сегодня: по данным одного из столичных застройщиков, падение продаж летом этого года в эконом сегменте в сравнении с началом года составляет уже 75-80%. Эконом-сегмент теряет популярность в связи с низким качеством строительства объектов, отсутствием гарантий у застройщиков о полном завершении строительства, а также отсутствием дополнительных объектов инфраструктуры", - прокомментировала руководителя отдела консалтинга NAI Ukraine/Urban Experts Марины Гуревич.

Она отмечает, что среди основных факторов выбора жилья при покупке на первое место выходит концепция проекта и уровень комфорта в нем.

При этом цена занимает второе место, а на третьем месте располагаются качество материалов и строительства.

"Так как фактор инфраструктуры сегодня впервые вышел на первое место в выборе жилья, превзойдя цену, большое значение будет иметь микс и зонирование в размещении объектов социально-бытовой, коммерческой инфраструктуры и сервисов: должен быть сбалансирован набор нужных операторов, якорные функции должны быть размещены максимально удобно и правильно, принося пользу как для бизнеса, так и жителям", - прогнозирует Гуревич.

Кроме того, покупатели при выборе теперь учитывают и те факторы, которые будут влиять на стоимость их жилья в перспективе 5-10 лет.

В связи с этим важными становятся качественная архитектура, продуманность площадей, современный дизайн.

Также на продажи жилья влияют его экологичность, энергоэффективность, концептуальный подход к среде обитания, качество и безопасность.

По прогнозам NAI Ukraine, основная часть продаж жилой недвижимости сосредоточится среди сильнейших игроков рынка с современными и хорошо развитыми концепциями жилых комплексов.

Ранее Українськi Новини рассказали, как можно рассчитать сумму платежа по ипотеке.

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