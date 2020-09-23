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23 сентября 2020, среда, 14:47 162
Общество 2020-09-23T15:08:05+03:00
Українські Новини
В Киевской области из-за коронавируса на "дистанционку" перевели 23 школы

В Киевской области из-за коронавируса на "дистанционку" перевели 23 школы

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, Карантин в Киевской области
Дистанционное обучение. Фото: pixabay
Дистанционное обучение. Фото: pixabay

В то время, как в детсадах Киева 15 групп закрыты на карантин из-за коронавируса, 23 заведения общего среднего образования, в которых обучаются 8 894 ученика, в Киевской области по состоянию на среду, 23 сентября, находятся на дистанционной форме обучения из-за коронавируса.

Об этом сообщил на брифинге председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передают Українські Новини.

"На дистанционной форме обучения 23 учебных заведения среднего общего образования, в которых 8 894 ученика", - сказал он.

При этом 11 школ, которые ранее переходили на дистанционную форму обучения, вернулись к дневной форме.

Кроме того, 8 школ, в которых на дистанционном обучении были отдельные классы, также полностью перешли на дневную форму обучения.

204 отдельных класса в 87 школах Киевской области находятся сейчас на дистанционном обучении из-за коронавируса.

Общее количество учеников и учителей, которые переведены на дистанционное обучение, составляет 14 239 человек.

С начала сентября коронавирус был выявлен у 148 педагогических работников и 127 учеников.

Также 16 учреждений дошкольного образования закрыты в Киевской области на карантин.

Как сообщали Українські Новини, в Киевской области количество новых случаев COVID-19 начало снижаться.

Также количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 22 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 307 человек до 20 335, умерших - на 5 до 330.

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