подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.75 33.35
˟
ONLINE
23.09.20 11:00 Пресс-конференция: "Агро МММ: структуры экс-нардепа Вадима Нестеренко готовятся обмануть кредиторов почти на 50 миллионов долларов?"

23 сентября 2020, среда, 10:34 1722 Видео
Происшествия 2020-09-23T10:34:19+03:00
Українські Новини
Девушку-фармацевта нашли мертвой в круглосуточной аптеке в Одессе

Девушку-фармацевта нашли мертвой в круглосуточной аптеке в Одессе

Константин Долгий
Одесса, Убийство, Одесская область, Происшествия, Национальная полиция Украины
Полиция на месте инцидента. Фото: ГУ НПУ в Одесской области
Полиция на месте инцидента. Фото: ГУ НПУ в Одесской области

В то время как в Киеве правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины, которая работала в гардеробе Верховной Рады, в Одессе сегодня утром, 23 сентября, нашли мертвой работницу круглосуточной аптеки.

Как передают Українські Новини, об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Сообщается, что инцидент произошел в Киевском районе города в аптеке "АКС" по адресу улица Академика Королева, 33. Около 7 утра была убита работающая в аптеке девушка-фармацевт.

"По предварительными данными потерпевшая — работница фармацевтического заведения — погибла от ножевых ранений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что происшествие не похоже на ограбление, так как обстановка внутри аптеки не была нарушена.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются анкетные данные погибшей, а также обстоятельства произошедшего.

Сейчас правоохранителями решается вопрос о внесении ведомостей о преступлении в Единый реестр досудебных расследований в рамках ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Одессе местный житель ради эффектных снимков залез в вольер со львами. Прибывшим на место правоохранителям пришлось выгонять его слезоточивым газом.

Также сообщалось, что в Одессе во время отдыха погиб 21-летний иностранец, тело которого нашли на побережье через три дня после исчезновения.

Больше новостей о: Одесса Убийство Одесская область Происшествия Национальная полиция Украины

В Одессе учеников 16-ти классов отправили на самои...
В Одессе мужчина ради впечатляющих кадров залез в ...
Во Львове подростки избили пенсионеров. Один из му...
В Кривом Роге девушка-подросток выпала с 12-го эта...
За полгода "Нефтегаз" получил убыток 11,5 млрд гривен
В Украине 3,5 тысячи новых больных коронавирусом и 63 смерти за сутки
Новости
В Киевской области количество новых случаев COVID-19 начало снижаться 11:00
Вопросами правопорядка должны заниматься исключительно правоохранительные органы а не "активисты", - глава Комитета ВР по правам человека 10:59
Доллар и евро среди недели обвалились. Курс валют на 23 сентября 10:58
Зеленский прибыл в Николаевскую область для наблюдения за военными учениями "Объединенные усилия-2020" 10:47
Тариф на вызов "скорой" может вырасти в 2,5 раза 10:38
больше новостей
Министр финансов рассказал, когда будет проведена следующая индексация пенсий 05:10
Что Ярославский строит в аэропорту Днепра: впервые обнародованы детальные планы нового аэропорта 08:55
Формула начисления пенсий. От чего зависят выплаты и кто может претендовать на самую большую пенсию 05:30 Инфографика
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
У сбитой во Львове невесты Холодницкого ушиблены рука и лоб 12:16
больше новостей
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
В Киевской области "Европейская Солидарность" "зачистила" от идейных депутатов ячейки в Буче и Вишневом 09:25
Украина находится в мировых лидерах по использованию секонд-хенда 21:42
Политическая партия "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" выдвинула 1488 кандидатов в областной и местные советы Киевской области 13:55
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
больше новостей
Сегодня 196-й день карантина: какие ограничения действуют в "красной" и "оранжевой" зонах
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok