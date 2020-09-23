Девушку-фармацевта нашли мертвой в круглосуточной аптеке в Одессе

В то время как в Киеве правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины, которая работала в гардеробе Верховной Рады, в Одессе сегодня утром, 23 сентября, нашли мертвой работницу круглосуточной аптеки. Как передают Українські Новини, об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области. Сообщается, что инцидент произошел в Киевском районе города в аптеке "АКС" по адресу улица Академика Королева, 33. Около 7 утра была убита работающая в аптеке девушка-фармацевт. "По предварительными данными потерпевшая — работница фармацевтического заведения — погибла от ножевых ранений", — говорится в сообщении. Отмечается, что происшествие не похоже на ограбление, так как обстановка внутри аптеки не была нарушена. На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются анкетные данные погибшей, а также обстоятельства произошедшего. Сейчас правоохранителями решается вопрос о внесении ведомостей о преступлении в Единый реестр досудебных расследований в рамках ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Как сообщали Українські Новини, ранее в Одессе местный житель ради эффектных снимков залез в вольер со львами. Прибывшим на место правоохранителям пришлось выгонять его слезоточивым газом. Также сообщалось, что в Одессе во время отдыха погиб 21-летний иностранец, тело которого нашли на побережье через три дня после исчезновения.