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22 сентября 2020, вторник, 13:10 371
Силовые структуры 2020-09-22T14:15:02+03:00
Українські Новини
Пограничники поймали на границе с Украиной 11 хасидов-нелегалов, едущих на кладбище

Пограничники поймали на границе с Украиной 11 хасидов-нелегалов, едущих на кладбище

Ольга Фандорина
Хасиды, Запрет въезда, Рош Ха-Шана, нелегальные туристы
Хасиды. Фото: dpsu.gov.ua
Хасиды. Фото: dpsu.gov.ua

21 сентября пограничники вместе с правоохранителями недалеко от государственной границы, на перекрестке дорог обнаружили микроавтобус, на котором 35-летний гражданин Украины перевозил 11 иностранцев, не имевших при себе документов. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

Пограничники предположили, что данные иностранцы могли скрыть свои паспортные документы, чтобы избежать ответственности за нарушение пограничного законодательства или условий пересечения границы. Среди личных вещей путешественников таки нашлись паспорта. Как выяснилось, все иностранцы этого "рейса" нарушили правила пребывания в Украине.

Свое пребывание в приграничье иностранцы пытались объяснять тем, что планировали попасть на старинное кладбище, а документы будто бы оставили в отеле города Умань, где они проживали. Однако пограничники также установили, что все они едут из Умани после завершения празднования Рош ха-Шана, а после осмотра вещей нашлись и паспортные документы одного гражданина Франции и десятерых граждан Израиля.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский подтвердил, что в нынешнем году Украина по просьбе Израиля решила ввести ограничения на массовые мероприятия по празднованию Рош ха-Шана в Умани.

Однако тысячи хасидов все равно приехали в Беларусь в надежде попасть в Умань через беларусско-украинскую границу. Их не пустили, несмотря на то, что паломники надели вышиванки и спели гимн Украины.

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