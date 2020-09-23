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23 сентября 2020, среда, 08:30 156
Lifestyle 2020-09-23T08:30:01+03:00
Українські Новини
Водолеи преодолеют финансовые трудности, а Рыбам не стоит рисковать, — гороскоп от Глобы на сегодня

Водолеи преодолеют финансовые трудности, а Рыбам не стоит рисковать, — гороскоп от Глобы на сегодня

Елена Новикова
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Гороскоп от Павла Глобы на среду. Фото: pixabay
Гороскоп от Павла Глобы на среду. Фото: pixabay

В то время, как во вторник нужно было доводить начатое до конца, сегодня астролог прогнозирует, что звезды подарят некоторым знакам зодиака положительные перемены. Подробным астрологическим прогнозом на среду, 22 сентября, поделился Павел Глоба.

Овен

Звезды предсказывают, что в этот день Овны могут получить неожиданное известие, которое заставит изменить планы на будущее. Помните, что выгоду можно получить от реализации старых дел.

Телец

Звезды не рекомендуют Тельцам в этот день начинать новые дела. Представителям этого знака необходимо справиться с эмоциями и все переосмыслить. Любовные разочарования будут переноситься тяжело.

Близнецы

У Близнецов появится шанс изменить форму своей деятельности. Творческие и деловые контакты совсем скоро принесут пользу. С близкими людьми представители знака почувствуют взаимопонимание.

Рак

Ракам удастся укрепить отношения в семье и реализовать задуманное. Родные будут пытаться поддерживать представителей знака, поэтому любая неприятность будет восприниматься спокойно.

Лев

В этот день Львам придется признаться в совершенных ошибках. В проявлении чувств будет преобладать трезвость.

Дева

День будет спокойным и принесет хорошие новости. Коллеги помогут Девам разобраться с выполнением накопленной работы.

Весы

В первой половине дня обратите внимание на поведение своих коллег. Звезды уверяют, что Весы обнаружат в своем окружении человека, который препятствует их успеху. Во второй половине дня представители знака смогут получить нужное решение от влиятельного лица.

Скорпион

День принесет Скорпионам мелкие проблемы. Коллеги могут враждебно отнестись к их достижениям. Старайтесь решить конфликтную ситуацию спокойно.

Стрелец

Стрельцы смогут в среду получить важную информацию, которая принесет деньги. Свободное время посвятите планированию своих карьерных достижений.

Козерог

В этот день Козероги получат прибыль от нового начинания. Старайся найти единомышленников в своем кругу. Свободное время посвятите общению со своими старыми друзьями.

Водолей

В среду Водолеи смогут преодолеть финансовые трудности, которые их давно обременяли. А коллеги представителей знака примут решение о поддержке новых начинаний и планов.

Рыбы

Рыбам в этот день не стоит рисковать и подвергаться воздействию чужого мнения. Стоит самостоятельно разобраться в ситуации и проверить все факты.

Как сообщали Українські Новини, астрологи спрогнозировали, какие знаки зодиака станут счастливее уже этой осенью.

Кроме того, астрологи рассказали, каких знаков зодиака ждет роковая встреча во второй половине сентября.

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