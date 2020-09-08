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  • Из-за крупного пожара на двух улицах Киева перекрыли движение для спасательной техники
08 сентября 2020, вторник, 17:35 432
Политика 2020-09-08T17:35:15+03:00
Українські Новини
Из-за крупного пожара на двух улицах Киева перекрыли движение для спасательной техники

Из-за крупного пожара на двух улицах Киева перекрыли движение для спасательной техники

Ольга Фандорина
Пожар, Перекрытие дорог, Пожар в Киеве, Пожарно-спасательная техника
Пожарная. ГосЧС. Фото: dsns.gov.ua
Пожарная. ГосЧС. Фото: dsns.gov.ua

Во вторник, 8 сентября, в Киеве перекрыли движение на нескольких улицах из-за пожара. Движение перекрыли для проезда пожарно-спасательной техники.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

"Пожар на улице Казацкой. Патрульные перекрывают движение на улице Демеевской до перекрестка с Казацкой, и на Казацкой до улицы Маричанской для проезда пожарно-спасательной техники", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, ранеесообщалось, что вечером, 2 сентября, на стройплощадке Taryan Towers произошло возгорание, которое локализовали в течение 15 минут до приезда ГосЧС. Основатель и владелец девелоперской компании Taryan Group Артур Мхитарян прокомментировал возгорание, возникшее 2 августа на техническом этаже строящегося здания Taryan Towers.

Ранее сообщалось о том, что 17 августа в Киеве загорелась многоэтажка в Дарницком районе. Из окон валил черный дым.

В среду, 19 августа, в Печерском районе по ул. Большая Васильковская, 85 вспыхнул пожар в четырехэтажном жилом доме, в то время, как 17 августа в столице загорелась многоэтажка в Дарницком районе.

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