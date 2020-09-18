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18 сентября 2020, пятница, 11:11 84 Инфографика
Спорт 2020-09-18T11:30:02+03:00
Українські Новини
Украинские футбольные клубы добились 100% результата на данных этапах розыгрыша еврокубков и упрочили позицию

Украинские футбольные клубы добились 100% результата на данных этапах розыгрыша еврокубков и упрочили позицию в таблице коэффициентов УЕФА

Павел Твердохлиб
Футбол, УЕФА, Лига Чемпионов УЕФА, Лига Европы УЕФА, таблица коэффициентов УЕФА, Коэффициент
Таблица коэффициентов УЕФА. Фото: uefa.org
Таблица коэффициентов УЕФА. Фото: uefa.org

Благодаря победам киевского "Динамо" в матче 3-го отборочного тура в квалификации к групповому турниру Лиги чемпионов УЕФА над нидерландским АЗ со счетом 2:0 и "Колоса" из Коваливки над греческим  Арисом в Лиге Европы - 2:1, национальная копилка была пополнена каждым клубом по 1,5 очка (в квалификационных раундах, состоящих из одного матча, за победу дают 1,5 очка, за ничью - 1, за поражение - 0,5).

Добавив к этому четыре бонусных пункта донецкого"Шахтера" за участие на групповом этапе Лиги чемпионов (туда "горняки" попали автоматически), Украина в таблице коэффициентов УЕФА, на данном этапе, имеет в сумме 7 пунктов, которые трансформируются в таблице коэффициентов УЕФА в 1,4 балла (7 очков делим на 5 клубов).

Завершающий сезон цикла 2016-2021 Украина начала на 12-й позиции (напомним, прошлый цикл она завершила на девятой). Теперь украинским клубам необходимо сосредоточится на борьбе за 10-ю строчку в таблице, которая  гарантирует ассоциации прямую путевку в группу ЛЧ (11-я позиция дает такое право уже при определенных обстоятельствах).

От Австрии, которая уже имеет одну клубную потерю, Украина отстает на 1,925 балла (10 очков), от Турции - на 0,5 (2,5). Но стоит помнить и о потенциальных преследователях в данном клубном рейтинге: набирает ход Шотландия (отстает от нас на 0,575 балла или 2,5 очка).

Следует напомнить, что 12-я позиция в таблице коэффициентов УЕФА, на которой Украина сейчас располагается, имеет квоту в еврокубках на лето 2022 года из пяти клубов: два - в Лиге чемпионов (один - во втором квалификационном, один - в плей-офф раунде квалификации), один - в Лиге Европы (в плей-офф раунде) и два в новом турнире под эгидой УЕФА - Лиге конференций (один - во второй квалификации и один - в третьей).

Уже на следующей неделе состоятся очередные еврокубковые матчи, а с ними - и очередные изменения в таблице коэффициентов.

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