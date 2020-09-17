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17 сентября 2020, четверг, 09:11 135
Спорт 2020-09-17T10:45:02+03:00
Українські Новини
УЕФА обнародовал даты и место товарищеских игр сборной Украины по футболу

УЕФА обнародовал даты и место товарищеских игр сборной Украины по футболу

Павел Твердохлиб
Украина, Польша, Франция, Спорт, Футбол, УАФ, Товарищеский матч
Футбол, Фото: pixabay
Футбол, Фото: pixabay

Запланированные еще на последнюю декаду марта товарищеские матчи сборной Украины с национальными командами Франции и  Польши и, в последствие, перенесенные из пандемии коронавируса на более поздние сроки, таки состоятся. Об этом стало известно из сообщения на официальном портале Союза европейских футбольных ассоциаций.

Так, по информации сайта УЕФА, Украина встретится с Францией в товарищеском матче 7 октября. Игра пройдет в Париже на стадионе Сен-Дени.

Сборные Украины и Франции провели между собой девять поединков. Преимущество на стороне двукратных чемпионов мира: 5 побед. Еще трижды команды играли вничью и один раз выиграла сборная Украины. Разница мячей - 14:5 не в нашу пользу.

Отметим, что 10 октября украинцы сыграют в третьем туре Лиги наций против Германии, а через три дня - против Испании в четвертом туре.

С поляками украинцы встретятся в Хожуве 11 ноября. В восьми предыдущих встречах команды выигрывали по три раза и дважды расходились миром. Разница мячей - 9:9.

После Польши украинцев ожидают игры с Германией (14 ноября) и Швейцарией (17 ноября) в Лиге наций.

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