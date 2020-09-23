В то время, как над Украиной впервые пролетели военные самолеты США Boeing B-52, американские конвертопланы CV-22B Osprey в среду днем ​​пролетели в Киеве над Днепром.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства США в Украине.

"Сегодня возле Арки Дружбы народов и вдоль Днепра, помашите рукой самолетам CV22B, которые будут пролетать над Киевом", - сказано в нем.

Также в посольстве рассказали, что в это время можно было увидеть полеты самолетов MC130J над Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами.

Американские конвертопланы. Фото: Facebook/U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Американские конвертопланы CV-22B Osprey. Фото: Facebook/U.S. Embassy Kyiv Ukraine

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