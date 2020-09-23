подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.75 33.35
˟
23 сентября 2020, среда, 16:26 612
Общество 2020-09-23T16:28:40+03:00
Українські Новини
Фото дня: Американские конвертопланы пролетели в небе над Киевом

Фото дня: Американские конвертопланы пролетели в небе над Киевом

Валерия Драгомирова
Киев, Конвертопланы CV-22B Osprey, Американские конвертопланы, Конвертопланы
Конвертопланы. Фото: Посольство США в Украине
Конвертопланы. Фото: Посольство США в Украине

В то время, как над Украиной впервые пролетели военные самолеты США Boeing B-52, американские конвертопланы CV-22B Osprey в среду днем ​​пролетели в Киеве над Днепром.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства США в Украине.

"Сегодня возле Арки Дружбы народов и вдоль Днепра, помашите рукой самолетам CV22B, которые будут пролетать над Киевом", - сказано в нем.

Также в посольстве рассказали, что в это время можно было увидеть полеты самолетов MC130J над Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами.

Американские конвертопланы. Фото: Facebook/U.S. Embassy Kyiv UkraineАмериканские конвертопланы. Фото: Facebook/U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Американские конвертопланы. Фото: Facebook/U.S. Embassy Kyiv UkraineАмериканские конвертопланы CV-22B Osprey. Фото: Facebook/U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Как сообщали Українськi Новини, на международные военные учения Rapid Trident-2020 во Львовской области прибыли летчики ВВС США с 352-го крыла сил специальных операций.

Также в Черном море начались учения "Объединенные усилия-2020". Команды кораблей отечественного флота отработают переход морем в костюмах и ордерах, артиллерийские стрельбы, траление минноопасных водных участков, меры противоподводно-диверсионной борьбы,

Больше новостей о: Киев Конвертопланы CV-22B Osprey Американские конвертопланы Конвертопланы

В Киеве более трехсот новых случаев коронавируса и пять смертей за сутки
Осенний призыв в армию и премии членам правительства. Чем займется Кабмин в среду
Новости
Конвертопланы. Фото: Посольство США в Украине
Фото дня: Американские конвертопланы пролетели в небе над Киевом 16:26
В порту "Южный" танкеры с аммиаком сопровождают непригодные для такой работы буксиры, – СМИ 16:07
Депутаты от "ЕС" не будут голосовать за земельные вопросы на последнем заседании Киевсовета 15:52
Украина после тайной инаугурации Лукашенко срочно проведет совещание, – МИД 15:48
Добкин и Кернес сразятся за кресло мэра Харькова 15:46
больше новостей
Министр финансов рассказал, когда будет проведена следующая индексация пенсий 05:10
Что Ярославский строит в аэропорту Днепра: впервые обнародованы детальные планы нового аэропорта 08:55
Формула начисления пенсий. От чего зависят выплаты и кто может претендовать на самую большую пенсию 05:30 Инфографика
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
У сбитой во Львове невесты Холодницкого ушиблены рука и лоб 12:16
больше новостей
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
В Киевской области "Европейская Солидарность" "зачистила" от идейных депутатов ячейки в Буче и Вишневом 09:25
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
Украина находится в мировых лидерах по использованию секонд-хенда 21:42
В январе-июле из-за гриппа и пневмонии в Украине умерло в 2 раза больше человек, чем от COVID-19 14:34
больше новостей
За полгода "Нефтегаз" получил убыток 11,5 млрд гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok