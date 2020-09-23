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23 вересня 2020, середа, 15:27 7
Силові структури 2020-09-23T17:45:03+03:00
Українські Новини
Кабмін встановив, скільки українців призвуть на військову службу восени

Кабмін встановив, скільки українців призвуть на військову службу восени

Валерия Драгомирова
Армія, Призов в армію, призов, прозовники
Призов
Призов

Кабінет Міністрів встановив, що в жовтні-грудні 2020 року, в рамках військогового призову в армію, чисельність осіб, які підлагають призову на строкову військову службу становитиме в 13 570 осіб.

Відповідне розпорядження прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

У тому числі підлягають призову в Збройні сили - 7,5 тис. осіб, Національну гвардію - 4,97 тис., Державної спеціальної служби транспорту - 600 осіб, Державну прикордонну службу - 500 осіб.

Найбільше людина заплановано призвати в Дніпропетровській області (одна тисяча двісті шістьдесят п'ять чоловік), найменше - в Луганській (228), в Києві - 547 осіб.

У розпорядженні зазначається, що призов громадян у віці 18-19 років проводиться за їх бажанням за письмовою заявою.

Витрати на проведення призову становитимуть 58,3, витрати на одного призовника - 4 297 гривень.

За інформацією Міністерства оборони, спочатку на осінній призов було передбачено 65,2 млн гривень, однак було вирішено призов до Збройних сили скоротити на 1,5 тис. осіб, за рахунок цього економія коштів становила 6,4 млн гривень.

Раніше Українські Новини писали, кого і в яких умовах очікує осінній призов-2020


Крім того, за період весняного призову 2020 року в ряди збройних сил  було призвано 16,5 тис. осіб .

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