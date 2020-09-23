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23 сентября 2020, среда, 12:57 519
Кабмин 2020-09-23T12:57:19+03:00
Українські Новини
Осенний призыв в армию и премии членам правительства. Чем займется Кабмин в среду

Осенний призыв в армию и премии членам правительства. Чем займется Кабмин в среду

Елена Новикова
Кабмин, Заседание, Повестка дня, Осенний призыв, Заседание Кабмина, Премии членам Кабмина
Кабмин. Фото: menr.gov.ua
Кабмин. Фото: menr.gov.ua

Кабинет Министров, который ранее утвердил порядок проведения заседаний онлайн, на заседании в среду, 23 сентября, намерен установить численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре-декабре, а также урегулировать выплату премий членам Кабмина.

Об этом говорится в повестке заседания, передают Українські Новини.

Кабмин намерен урегулировать выплату премий членам Кабмина, предусмотрев привязку их выплат к утвержденному правительством плану приоритетных действий правительства на 2020 год, а не к программе деятельности Кабмина, которая не была утверждена Верховной Радой.

Кабмин также намерен обязать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обнародовать в форме открытых данных отчетность операторов и провайдеров телекоммуникаций (кроме информации о финансовых показателях их деятельности) о покрытии Интернетом, количестве абонентов в населенных пунктах, технологиях и скорости.

Кроме того, Кабмин намерен установить механизм освобождения граждан от уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при приобретении жилья впервые и установить исчерпывающий перечень документов для этого.

Правительство также намерено выделить Министерству культуры и информационной политики 5,6 млн гривен для ремонта и реставрации здания Национального художественного музея (Киев, ул. Грушевского, 6).

Кабмин в связи с декоммунизацией намерен переименовать Краснооскольское водохранилище в Харьковской области в Оскольское (постановлением от 12 мая 2016 года Рада переименовала село Красный Оскол в Оскол, однако водохранилище до этого времени не переименовано).

Кабмин также намерен создать специализированное государственное учреждение в сфере трансплантации органов, тканей и клеток "Украинский центр трансплант-координации".

Традиционно в конце заседания Кабмин рассмотрит кадровые вопросы.

Заседание начнется в 13:30 и пройдет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин одобрил проект присоединения Украины к EPIC.

Ранее Кабмин поручил продать "Президент-Отель", ОПЗ и ОГХК до 2021 года вопреки запрету Рады.

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