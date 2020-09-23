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23 сентября 2020, среда, 15:08 33
Происшествия 2020-09-23T16:00:03+03:00
Українські Новини
Военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе

Военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе

Елизавета Драбкина
Военные, война на Донбассе, Ситуация в зоне ООС
Вооруженные силы. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
Вооруженные силы. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

Двое украинских военнослужащих получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении оперативно-тактической группировки "Восток" на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 23 сентября, в районе населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения", - сказано в нем.

Отмечается, что военным предоставлена домедицинская помощь, их оперативно доставили в лечебное учреждение.

Состояние здоровья воинов средней степени тяжести.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Обстоятельства выясняются.

Как сообщали Українськi Новини, боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне ООС 22 сентября.

Кроме того, на прошлой неделе минеры изъяли и обезвредили на Донбассе 487 взрывоопасных предметов.

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 660 человек, за прошедшие сутки зарегистрирован 31 новый случай заболевания.

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