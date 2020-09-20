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20 сентября 2020, воскресенье, 23:02 11
Силовые структуры 2020-09-20T23:11:33+03:00
Українські Новини
На Донбассе сотрудники ГосЧС обезвредили почти 500 взрывоопасных предметов за прошедшую неделю

На Донбассе сотрудники ГосЧС обезвредили почти 500 взрывоопасных предметов за прошедшую неделю

Елена Новикова
Пиротехника, ГСЧС, ООС, Взрывоопасные предметы, Штаб ООС
Ликвидация взрывоопасных предметов на Донбассе. Фото: штаб ООС
Ликвидация взрывоопасных предметов на Донбассе. Фото: штаб ООС

В то время, как в воскресенье, 20 сентября, боевики снова нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, в течение прошлой недели сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъяли и обезвредили 487 взрывоопасных предметов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook

Так, сообщается, что согласно решению командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко подразделения ГосЧС привлекаются к восстановлению инфраструктуры населенных пунктов на Донбассе и оказывают помощь местным жителям.

В течение прошлой недели, с 12 по 18 сентября 2020 года, силы и средства подразделений ГосЧС Украины были привлечены к пиротехническим работам, восстановлению поврежденных домов, тушению пожаров, а также обеспечению функционирования пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах КПВВ на территории Донецкой и Луганской областей .

"Так, пиротехнические расчеты изъяли и обезвредили 487 взрывоопасных предметов на 48 гектарах местности, а также на объектах жизнеобеспечения и инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

Кроме того, сотрудники ГосЧС, по обращению местных органов власти, восстановили в Донецкой области 63 дома, поврежденные в 2014-2017 годах вследствие артиллерийских обстрелов.

В пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда-выезда, спасатели оказали помощь, в частности домедицинскую и психологическую, 287 лицам.

Как сообщали Українські новини, ВСУ обезвредили беспилотник боевиков на Донбассе 19 сентября.

Также 19 сентября боевики трижды нарушали режим прекращения огня, в результате чего ранен 1 украинский военный.

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