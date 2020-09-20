На Донбассе сотрудники ГосЧС обезвредили почти 500 взрывоопасных предметов за прошедшую неделю

В то время, как в воскресенье, 20 сентября, боевики снова нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, в течение прошлой недели сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъяли и обезвредили 487 взрывоопасных предметов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook

Так, сообщается, что согласно решению командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко подразделения ГосЧС привлекаются к восстановлению инфраструктуры населенных пунктов на Донбассе и оказывают помощь местным жителям.

В течение прошлой недели, с 12 по 18 сентября 2020 года, силы и средства подразделений ГосЧС Украины были привлечены к пиротехническим работам, восстановлению поврежденных домов, тушению пожаров, а также обеспечению функционирования пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах КПВВ на территории Донецкой и Луганской областей .

"Так, пиротехнические расчеты изъяли и обезвредили 487 взрывоопасных предметов на 48 гектарах местности, а также на объектах жизнеобеспечения и инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

Кроме того, сотрудники ГосЧС, по обращению местных органов власти, восстановили в Донецкой области 63 дома, поврежденные в 2014-2017 годах вследствие артиллерийских обстрелов.

В пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда-выезда, спасатели оказали помощь, в частности домедицинскую и психологическую, 287 лицам.

Как сообщали Українські новини, ВСУ обезвредили беспилотник боевиков на Донбассе 19 сентября.

Также 19 сентября боевики трижды нарушали режим прекращения огня, в результате чего ранен 1 украинский военный.

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