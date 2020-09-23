В ВСУ на самоизоляции находятся почти 600 военнослужащих

Пока заболеваемость COVID-19 среди правоохранителей падает, в Вооруженных силах коронавирусом болеет 660 человек, за прошедшие сутки зарегистрирован 31 новый случай заболевания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 23 сентября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 660 человек. Всего за время пандемии выздоровели 1 895 человек, летальных случаев - 10", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 594 человека.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, составляет 149 человек.

За прошедшие сутки зарегистрирован 31 новый случай заболевания COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 10 человек (Главный военный клинический госпиталь - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 1 военнослужащий, Житомирский военный госпиталь - 1 военнослужащий, изолятор воинской части Житомирской области - 2 военнослужащих, Территориальное медицинское объединение МВД Украины по Ивано-Франковской области - 1 работник ВСУ и Станишовская ЦРБ - 1 работник ВСУ); состояние их здоровья удовлетворительное.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 21 человек (Киевская область - 6 военнослужащих и 2 работника ВСУ, Львовская область - 3 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Одесская область - 2 военнослужащих и 2 работника ВСУ, Ивано-Франковская, Ривненская, Черниговская, Волынская области - по 1 военнослужащему, Хмельницкая область - 1 работник ВСУ).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

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