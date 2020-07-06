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06 июля 2020, понедельник, 12:07 2320
Шоу-бизнес 2020-07-06T12:08:16+03:00
Українські Новини
В Риме от перелома бедра скончался знаменитый композитор Эннио Морриконе

В Риме от перелома бедра скончался знаменитый композитор Эннио Морриконе

Елизавета Кесельман
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Композитор Эннио Морриконе. Фото: Википедия
Композитор Эннио Морриконе. Фото: Википедия

В Риме, в одной из клиник умер знаменитый композитор и дирижер Эннио Морриконе, известный благодаря своим авторким сопровождениями к различным фильмам, которых в его коллекции можно сосчитать более 400. Об этом сообщает агентство Ansa.

Как отмечается, Морриконе умер в возрасте 92 лет. Композитор несколько дней назад был госпитализирован с переломом бедра. Причиной смерти стали последствия травмы, полученной при падении. Похороны Морриконе буду закрытыми.

Родился 10 ноября 1928 года в Риме, в семье профессионального джазового трубача Марио Морриконе и домохозяйки Либеры Ридольфи. Эннио был старшим из пяти детей. Когда ему исполнилось 12 лет, поступил в консерваторию Святой Чечилии в Риме, где его педагогом стал Гоффредо Петрасси. В консерватории Морриконе получил 3 диплома — по классу трубы (1946), инструментовки (1952) и композиции (1954).

За выдающиеся заслуги в кинематографе и за музыку к фильму Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка "Морриконе удостоился двух премий "Оскар". Его музыка звучит в фильмах "Хороший, плохой, злой" (1966), "Профессионал" (1981), "Однажды в Америке" (1984), "Джанго освобожденный" (2012) и многих других.

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