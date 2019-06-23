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23 июня 2019, воскресенье, 20:13 219
Шоу-бизнес 2019-06-23T20:22:29+03:00
Українські Новини
На британском конкурсе классического пения победил украинец

На британском конкурсе классического пения победил украинец

Андрей Кимач. Фото: Kirsten Mcternan
Андрей Кимач. Фото: Kirsten Mcternan

На конкурсе классического пения BBC Cardiff Singer of World победил украинский певец с баритоном, который также получит 20 000 фунтов (25,5 тыс. долларов), сообщает "BBC Украина".

31-летний украинец Андрей Кимач был одним из пяти певцов, которые прошли в финальный тур после недели соревнований.

Конкурс проводят каждые два года и начался он по случаю открытия концертного зала St David Hall в 1983 году.

Вместе с денежным призом Кимач получил Кардиффский трофей.

"Меня переполняют чувства из-за того, что я выиграл BBC Cardiff Singer of the World 2019. Это буквально воплощение мечты. Я помню, как я наблюдал за состязанием, когда был очень молодым, и мне никогда не приходило в голову, что я могу когда-то даже принять участие в нем, не говоря уже о победе"", - сказал победитель.

В финале Кимач исполнил произведения Бизе, Рахманинова и Доницетти.

Более 400 певцов со всего мира подали заявки на участие в конкурсе в 2019 году, 20 участников из 15 стран прошли этап отбора.

Финалисты стали победителями четырех раундов конкурса, которые проходили на протяжении всей недели.

Среди них тенор 31-летней Мингджи Лей из Китая, 31-летний бас Патрик Гетти из США и 30-летняя сопрано Соойон Ли из Южной Кореи.

Судьи также дали возможность на прохождение в финал 32-летней меццо-сопрано Гуадалупе Барриэнтос из Аргентины.

Андрей Кимач родился в Винницкой области. Он учился на философском факультете Университета имени Тараса Шевченко, а затем на вокально-дирижерском факультете Музыкальной академии имени Петра Чайковского в Киеве, в классе Владимира Гришко.

В 2016 году Кимач стал солистом Херсонской областной филармонии и артистом Молодежной оперной программы московского Большого театра, где работал до 2018 года.

В Большом театре он исполнял партии Дона Карлоса в опере "Каменный гость" Александра Даргомыжского.

В 2017 году Кимач стал лауреатом международного конкурса оперных певцов имени Марии Каря в албанской Тиране.

В начале июня 2019 украинец числился в числе исполнителей партии Эскамильо в опере "Кармен" Жоржа Бизе в Театре Джузеппе Верди в итальянском Триесте.

Как сообщали Українські Новини, британский певец был вынужден прервать концертный тур из-за рака. Также певец из Франции спел песню на украинском языке и снял на нее клип.

Кроме того, в детском Евровидении-2018 победила Польша, Украина заняла четвертое место.

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