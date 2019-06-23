На британском конкурсе классического пения победил украинец

На конкурсе классического пения BBC Cardiff Singer of World победил украинский певец с баритоном, который также получит 20 000 фунтов (25,5 тыс. долларов), сообщает "BBC Украина".\r\n31-летний украинец Андрей Кимач был одним из пяти певцов, которые прошли в финальный тур после недели соревнований.\r\nКонкурс проводят каждые два года и начался он по случаю открытия концертного зала St David Hall в 1983 году.\r\nВместе с денежным призом Кимач получил Кардиффский трофей.\r\n"Меня переполняют чувства из-за того, что я выиграл BBC Cardiff Singer of the World 2019. Это буквально воплощение мечты. Я помню, как я наблюдал за состязанием, когда был очень молодым, и мне никогда не приходило в голову, что я могу когда-то даже принять участие в нем, не говоря уже о победе"", - сказал победитель.\r\nВ финале Кимач исполнил произведения Бизе, Рахманинова и Доницетти.\r\nБолее 400 певцов со всего мира подали заявки на участие в конкурсе в 2019 году, 20 участников из 15 стран прошли этап отбора.\r\nФиналисты стали победителями четырех раундов конкурса, которые проходили на протяжении всей недели.\r\nСреди них тенор 31-летней Мингджи Лей из Китая, 31-летний бас Патрик Гетти из США и 30-летняя сопрано Соойон Ли из Южной Кореи.\r\nСудьи также дали возможность на прохождение в финал 32-летней меццо-сопрано Гуадалупе Барриэнтос из Аргентины.\r\nАндрей Кимач родился в Винницкой области. Он учился на философском факультете Университета имени Тараса Шевченко, а затем на вокально-дирижерском факультете Музыкальной академии имени Петра Чайковского в Киеве, в классе Владимира Гришко.\r\nВ 2016 году Кимач стал солистом Херсонской областной филармонии и артистом Молодежной оперной программы московского Большого театра, где работал до 2018 года.\r\nВ Большом театре он исполнял партии Дона Карлоса в опере "Каменный гость" Александра Даргомыжского.\r\nВ 2017 году Кимач стал лауреатом международного конкурса оперных певцов имени Марии Каря в албанской Тиране.\r\nВ начале июня 2019 украинец числился в числе исполнителей партии Эскамильо в опере "Кармен" Жоржа Бизе в Театре Джузеппе Верди в итальянском Триесте.\r\nКак сообщали Українські Новини, британский певец был вынужден прервать концертный тур из-за рака. Также певец из Франции спел песню на украинском языке и снял на нее клип.\r\nКроме того, в детском Евровидении-2018 победила Польша, Украина заняла четвертое место.