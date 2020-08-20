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20 августа 2020, четверг, 23:45 312
Общество 2020-08-21T00:00:02+03:00
Українські Новини
С начала этого года из 287 тыс. умерших в Украине 1,1 тыс. человек умерли от COVID-19, — Госстат

С начала этого года из 287 тыс. умерших в Украине 1,1 тыс. человек умерли от COVID-19, — Госстат

Кира Молчанова
Здоровье, Смертность, Госстат, Коронавирус, Причина смерти, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В январе-июне в Украине умерли 287 010 человек, в том числе от заболевания COVID-19 - 1 112 человек.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українськi Новини.

В том числе у 1 066 человек вирус был идентифицирован при жизни, а у 46 – нет.

За указанный период от болезни органов дыхания умерли 5 797 человек (в том числе от гриппа и пневмонии – 3 078).

Больше всего людей умерли от болезней системы кровообращения – 196 567 человека (из них 135 867 от ишемической болезни сердца).

От образования опухолей умерли 38 558 человек (из них от злокачественных – 38 222).

От внешних причин умерли 13 679 человек (из них в результате преднамеренного самоповреждения – 3 078, транспортных несчастных случаев – 1 646, от отравления алкоголем - 1 157, в результате нападения с целью убийства и нанесения повреждений - 688).

От болезней органов пищеварения умерли 11 454 человека (из них от алкогольной болезни печени – 901).

От инфекционных и паразитарных болезней умер 3 701 человек (от туберкулеза - 1 613, от вируса иммунодефицита (ВИЧ) - 1 583), от болезней нервной системы – 2 159 человек.

От неклассифицированных в других рубриках симптомов, признаков и отклонений от нормы, выявленных при клинических и лабораторных исследованиях, умерли 9 393 человек.

 Отмечается, что информация дана без учета временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Тем временем в Минздраве дали совет украинцам, которые не верят в существование коронавируса.

Также в Минздраве рассказали, кого бесплатно тестируют на коронавирус и как проходит процедура.

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