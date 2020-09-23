Зеленський розповів, як безпосередньо спілкується з Путіним

В той час, як президент України Володимир Зеленський сьогодні, 23 вересня, відвідав військові навчання в Миколаївській області , в інтерв'ю словацькому виданню Hospodarske noviny президент розповів про те, як він безпосередньо спілкується з Володимиром Путіним .

Журналісти видання задали Зеленському питання: "Чи спілкуєтеся ви безпосередньо з Путіним? Як би ви описали ваші відносини?".

Зеленський відповів, що у нього є 2 основні канали спілкування з Путіним.

"У нас є різні формати спілкування з президентом Путіним - це і Нормандський чотиристоронній формат, і двосторонній формат: коли є така необхідність, ми говоримо безпосередньо. Це допомагає знайти потрібні рішення, важливі не тільки для України, але і для всієї Європи. Наприклад, в грудні минулого року ми досягли домовленості про транзит російського газу через територію України. Це гарантує енергетичну стабільність для всієї нашої частини континенту.

Розмовляв з Путіним і 26 липня - напередодні встановлення режиму припинення вогню на сході. І ми маємо найдовший режим "тиші". Комунікація з президентом Росії обмежена, але предметна. Як перфекціоніст я хотів би більшої ефективності від нашого діалогу", - відповів президент України.

Як повідомляли Українські новини, наступна зустріч зовнішньополітичних радників лідерів країн "нормандського формату" має відбутися найближчим часом.

Також керівник Офісу президента Андрій Єрмак заперечує слова свого попередника Андрія Богдана про наявність таємної угоди з Росією .

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