підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.75 33.35
˟
23 вересня 2020, середа, 13:50 14
Президент 2020-09-23T16:00:04+03:00
Українські Новини
Зеленський розповів, як безпосередньо спілкується з Путіним

Зеленський розповів, як безпосередньо спілкується з Путіним

Александр Савич
Володимир Путін, Володимир Зеленський, українсько-російські відносини, Путін
Володимир Зеленський. Фото: УП
Володимир Зеленський. Фото: УП

В той час, як президент України Володимир Зеленський сьогодні, 23 вересня, відвідав військові навчання в Миколаївській області, в інтерв'ю словацькому виданню Hospodarske noviny президент розповів про те, як він безпосередньо спілкується з Володимиром Путіним.

Журналісти видання задали Зеленському питання: "Чи спілкуєтеся ви безпосередньо з Путіним? Як би ви описали ваші відносини?".

Зеленський відповів, що у нього є 2 основні канали спілкування з Путіним.

"У нас є різні формати спілкування з президентом Путіним - це і Нормандський чотиристоронній формат, і двосторонній формат: коли є така необхідність, ми говоримо безпосередньо. Це допомагає знайти потрібні рішення, важливі не тільки для України, але і для всієї Європи. Наприклад, в грудні минулого року ми досягли домовленості про транзит російського газу через територію України. Це гарантує енергетичну стабільність для всієї нашої частини континенту.

Розмовляв з Путіним і 26 липня - напередодні встановлення режиму припинення вогню на сході. І ми маємо найдовший режим "тиші". Комунікація з президентом Росії обмежена, але предметна. Як перфекціоніст я хотів би більшої ефективності від нашого діалогу", - відповів президент України.

Як повідомляли Українські новини, наступна зустріч зовнішньополітичних радників лідерів країн "нормандського формату" має відбутися найближчим часом.

Також керівник Офісу президента Андрій Єрмак заперечує слова свого попередника Андрія Богдана про наявність таємної угоди з Росією .

Більше новин про: Володимир Путін Володимир Зеленський українсько-російські відносини Путін

Росія відмовилася гарантувати дотримання режиму пр...
Зеленський прибув до Миколаївської області для спо...
Путін дасть Лукашенку кредит на 1,5 мільярда долар...
Путін і Макрон обговорили конфлікт на Донбасі...
У Києві понад три сотні нових випадків коронавірусу і п'ять смертей за добу
Осінній призов в армію і премії членам уряду. Що розгляне Кабмін в середу
Новини
Депутати від "ЄС" не голосуватимуть за земельні питання на останньому засідання Київради 15:52
Попов пообіцяв відкрити в Києві 100 амбулаторій, що були закриті в ході реформи Супрун 15:30
Військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі 15:08
Суд заарештував частину майна депутата Ради Юрченка 15:01
Сергій Шахов. Фото:
"Наш край" висунув Сергія Шахова кандидатом у мери Києва 14:49 Фото
більше новин
Замість рідної "Свободи" - чужа "Перемога"? Ігор Мірошниченко шукає будь-які варіанти залишитися в Київраді, - ЗМІ 12:47
Укрбуд міг добудувати свої об'єкти. Його просто випатрали, — Максим Микитась 17:23
В Україні вперше провели змагання зі збирання сміття 13:59
"Бурісма" програла суд та визнала, що давала хабар Байдену 12:45 Документ
Здивований тим, що в Україні нікого не хвилює занепад підприємства, - китайський інвестор "Мотор Січі" 09:30
більше новин
Українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих 08:30
В Україні 3,5 тисячі нових випадків коронавірусу і 63 смерті за добу 09:32
В українському підручнику для початкових класів зазначено, що Київ був заснований в XIX столітті 19:01
Смертність від коронавірусу в Україні за добу зросла майже в 2,5 раза 09:48 Інфографіка
Карантин і зниження попиту призвели до поглиблення падіння економіки, — НБУ 13:20
більше новин
За півроку "Нафтогаз" отримав збитки 11,5 млрд гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok