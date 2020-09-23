подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.75 33.35
˟
23 сентября 2020, среда, 13:30 683
Судебная власть 2020-09-23T14:30:02+03:00
Українські Новини
Досудебное расследование дела подозреваемого в вымогательстве $150 тыс. взятки Щербины завершено

Досудебное расследование дела подозреваемого в вымогательстве $150 тыс. взятки Щербины завершено

Елена Новикова
Коррупция, Вымогательство, НАБУ, САП, взятка чиновнику, Взятка, Игорь Щербина
Игорь Щербина. Фото: zik.ua
Игорь Щербина. Фото: zik.ua

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербины, подозреваемого в вымогательстве 150 тыс. долларов взятки за закрытие дела Государственным бюро расследований (ГБР).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українськi Новини.

"Расследование по подозрению экс-начальника Главного следственного управления ГПУ, уличенного в мошенничестве и подстрекательстве к даче 150 тыс. долл. США неправомерной выгоды экс-директору Государственного бюро расследований, завершено", - сказано в нем.

Отмечается, что 22 сентября стороне защиты были открыты для ознакомления материалы уголовного производства перед направлением обвинительного акта в суд.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 4 ст. 27 (виды соучастников), ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Следствие установило, что бывший чиновник ГПУ вместе с другим лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, разработал план действий, по которому планировалось получить от столичного застройщика 150 тыс. долларов за закрытие уголовного производства, которое расследуется территориальным управлением ГБР.

Согласно сообщению, указанные средства якобы должны были быть переданы директору ГБР, однако такого намерения у Щербины не было.

Щербина был задержан после получения первого транша в размере 75 тыс. долларов из оговоренных 150 тыс. долларов.

В этот же день участнику преступления сообщили о подозрении.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2019 года.

Как сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционный суд арестовал Щербину и установил залог в размере 2,1 млн гривен.

После внесения залога Игорь Щербина вышел из СИЗО.

Больше новостей о: Коррупция Вымогательство НАБУ САП взятка чиновнику Взятка Игорь Щербина

Писарук о деле VAB Банка: Сроки истекают, поэтому ...
Суд арестовал депутата Юрченко и назначил залог 3 ...
Экс-начальнику отдела Генпрокуратуры Щербине продл...
Чиновник ГосЧС задержан по подозрению в вымогатель...
В Киеве более трехсот новых случаев коронавируса и пять смертей за сутки
Осенний призыв в армию и премии членам правительства. Чем займется Кабмин в среду
Новости
Дейтон, которого Трамп выдвинул на должность посла США в Украине, получил согласование Комитета Сената 14:38
В январе-июле из-за гриппа и пневмонии в Украине умерло в 2 раза больше человек, чем от COVID-19 14:34
Неизвестные взломали сайт Нацполиции 14:18
Китай является единственным в мире авиарынком, вернувшимся к допандемическим объемам, – мировые СМИ 13:57
"Нефтегаз" объяснил свои убытки за 1-е полугодие 13:55
больше новостей
Министр финансов рассказал, когда будет проведена следующая индексация пенсий 05:10
Что Ярославский строит в аэропорту Днепра: впервые обнародованы детальные планы нового аэропорта 08:55
Формула начисления пенсий. От чего зависят выплаты и кто может претендовать на самую большую пенсию 05:30 Инфографика
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
У сбитой во Львове невесты Холодницкого ушиблены рука и лоб 12:16
больше новостей
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
В Киевской области "Европейская Солидарность" "зачистила" от идейных депутатов ячейки в Буче и Вишневом 09:25
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
Украина находится в мировых лидерах по использованию секонд-хенда 21:42
Организаторы рассказали, как будет выглядеть главная елка страны в этом году. Фото: facebook.com/DronariumUkraine
Сказочный лес, эльфы и совы. Как будет выглядеть главная елка страны на Софийской площади в этом году 06:50
больше новостей
За полгода "Нефтегаз" получил убыток 11,5 млрд гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok