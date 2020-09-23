Досудебное расследование дела подозреваемого в вымогательстве $150 тыс. взятки Щербины завершено

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербины, подозреваемого в вымогательстве 150 тыс. долларов взятки за закрытие дела Государственным бюро расследований (ГБР).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українськi Новини.

"Расследование по подозрению экс-начальника Главного следственного управления ГПУ, уличенного в мошенничестве и подстрекательстве к даче 150 тыс. долл. США неправомерной выгоды экс-директору Государственного бюро расследований, завершено", - сказано в нем.

Отмечается, что 22 сентября стороне защиты были открыты для ознакомления материалы уголовного производства перед направлением обвинительного акта в суд.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 4 ст. 27 (виды соучастников), ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Следствие установило, что бывший чиновник ГПУ вместе с другим лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, разработал план действий, по которому планировалось получить от столичного застройщика 150 тыс. долларов за закрытие уголовного производства, которое расследуется территориальным управлением ГБР.

Согласно сообщению, указанные средства якобы должны были быть переданы директору ГБР, однако такого намерения у Щербины не было.

Щербина был задержан после получения первого транша в размере 75 тыс. долларов из оговоренных 150 тыс. долларов.

В этот же день участнику преступления сообщили о подозрении.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2019 года.

Как сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционный суд арестовал Щербину и установил залог в размере 2,1 млн гривен.

После внесения залога Игорь Щербина вышел из СИЗО.

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