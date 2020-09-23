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23 сентября 2020, среда, 13:12 94
Медицина 2020-09-23T13:14:14+03:00
Українські Новини
Заявки на получение доплат к зарплатам подали только половина медучреждений

Заявки на получение доплат к зарплатам подали только половина медучреждений

Анна Рудык
Зарплаты, Минздрав, Больницы, Максим Степанов, Зарплаты медиков
Больница
Больница

Министр здравоохранения Максим Степанов, который не поддержал госбюджет на 2021, заявляет, что по состоянию на 22 сентября заявки на получение доплат к зарплатам подало 784 медицинских учреждения из 1 600.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Вчера на вечер только 784 учреждения из почти 1 600 подали заявки на получение этой зарплаты", - сказал он.

Национальная служба здоровья начала принимать заявки на доплаты 11 сентября.

Заявку и штатное расписание должен подать главврач.

Степанов заявил, что уже к вечеру среды Национальная служба здоровья и Минздрав намерены обнародовать список больниц, которые не подали заявки на получение доплат к зарплатам.

Как сообщали Українськi Новини, министр здравоохранения Максис Степанов анонсировал повышение с 1 сентября зарплат медработникам и выплаты зарплат врачам-интернам.

Ранее Верховная Рада установила страховые выплаты медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, в размере 750 прожиточных минимумов для работоспособных лиц на 1 января в случае смерти от коронавирусной инфекции.

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