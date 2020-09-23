Заявки на получение доплат к зарплатам подали только половина медучреждений

Министр здравоохранения Максим Степанов, который не поддержал госбюджет на 2021, заявляет, что по состоянию на 22 сентября заявки на получение доплат к зарплатам подало 784 медицинских учреждения из 1 600.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Вчера на вечер только 784 учреждения из почти 1 600 подали заявки на получение этой зарплаты", - сказал он.

Национальная служба здоровья начала принимать заявки на доплаты 11 сентября.

Заявку и штатное расписание должен подать главврач.

Степанов заявил, что уже к вечеру среды Национальная служба здоровья и Минздрав намерены обнародовать список больниц, которые не подали заявки на получение доплат к зарплатам.

Как сообщали Українськi Новини, министр здравоохранения Максис Степанов анонсировал повышение с 1 сентября зарплат медработникам и выплаты зарплат врачам-интернам.

Ранее Верховная Рада установила страховые выплаты медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, в размере 750 прожиточных минимумов для работоспособных лиц на 1 января в случае смерти от коронавирусной инфекции.

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