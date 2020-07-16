С 1 сентября у медиков вырастет зарплата. Насколько повысят

Министр здравоохранения рассказал, на сколько поднимут медикам зарплату с сентября

Министр здравоохранения рассказал, на сколько поднимут медикам зарплату с сентября

В то время, как заболевшие коронавирусом медики могут выплаты до 630 тысяч гривен, министр здравоохранения Максис Степанов анонсировал повышение с 1 сентября зарплат медработникам и выплаты зарплат врачам-интернам.

Об этом он сообщил на своей cтранице в Facebook.

Так, с 1 сентября зарплаты вырастут:

у врачей в среднем на 3 500 гривен;

у медицинского персонала в среднем на 2 500 гривен;

у младшего медицинского персонала в среднем до 1 250 гривен.

Также Степанов добавил, что на стажировку выпускников медицинских вузов в 2020 году правительство выделило более 103 млн грн. По его словам, эти деньги поступят в учреждения здравоохранения, где во время интернатуры молодые люди готовятся к самостоятельной врачебной деятельности.

Как сообщали Українські Новини, ранее Верховная Рада установила страховые выплаты медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, в размере 750 прожиточных минимумов для работоспособных лиц на 1 января в случае смерти от коронавирусной инфекции.

Кроме того, среди 848 человек, у которых 15 июля была подтверждена коронавирусная инфекция, 36 детей и 51 медработник.