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16 июля 2020, четверг, 14:38 172
Кабмин 2020-07-16T14:39:08+03:00
Українські Новини
С 1 сентября у медиков вырастет зарплата. Насколько повысят

С 1 сентября у медиков вырастет зарплата. Насколько повысят

Елена Новикова
Минздрав, Медики, повышение зарплат, Максим Степанов, Зарплаты медиков, Интерны
Министр здравоохранения рассказал, на сколько поднимут медикам зарплату с сентября
Министр здравоохранения рассказал, на сколько поднимут медикам зарплату с сентября

В то время, как заболевшие коронавирусом медики могут выплаты до 630 тысяч гривен, министр здравоохранения Максис Степанов анонсировал повышение с 1 сентября зарплат медработникам и выплаты зарплат врачам-интернам.

Об этом он сообщил на своей cтранице в Facebook.

Так, с 1 сентября зарплаты вырастут:

  • у врачей в среднем на 3 500 гривен;
  • у медицинского персонала в среднем на 2 500 гривен;
  • у младшего медицинского персонала в среднем до 1 250 гривен.

Также Степанов добавил, что на стажировку выпускников медицинских вузов в 2020 году правительство выделило более 103 млн грн. По его словам, эти деньги поступят в учреждения здравоохранения, где во время интернатуры молодые люди готовятся к самостоятельной врачебной деятельности.

Как сообщали Українські Новини, ранее Верховная Рада установила страховые выплаты медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, в размере 750 прожиточных минимумов для работоспособных лиц на 1 января в случае смерти от коронавирусной инфекции.

Кроме того, среди 848 человек, у которых 15 июля была подтверждена коронавирусная инфекция, 36 детей и 51 медработник.

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