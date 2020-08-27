Жан-Клод Ван Дамм в Бортничах. Местный житель выложил фото со съемок фильма во дворе его дома

Жан-Клод Ван Дамм на съемках фильма от Netflix в Бортничах в Киеве. Фото: facebook/maksym.kobets

Жан-Клод Ван Дамм на съемках фильма от Netflix в Бортничах в Киеве. Фото: facebook/maksym.kobets

Известный актер Жан-Клод Ван Дамм, который сейчас находится в Киеве на съемках фильма от Netflix , был замечен во дворе одного из домов в Бортничах в Киеве. Местный житель по имени Максим Кобец сфотографировал съемочную площадку с Ван Даммом из своего окна и поделился фотографиями на своей странице в Facebook

Съемки в Бортничах проходили вчера, 26 августа.

"Не знаю, что там у вас происходит ... Но сегодня мои рабочие будни сопровождают крики “action” и гудение съемочного стаффа (группы). Впервые мой двор, все входы и выходы, перекрыты муниципальной охраной. Повсюду люди перекликаются по рациям и просто шумят, думаю, как и обычно на съемочной площадке.

Выхожу на балкон, присматриваюсь, и вдруг вижу, что это Ван Дамм (тот что Жан-Клод Ван Дамм) и именно в это время проходят съемки его сцен. Ну скажите мне, как тут не стать папарацци!?", – написал в Facebook Максим Кобец.

Жан-Клод Ван Дамм на съемках фильма от Netflix в Бортничах в Киеве. Фото: facebook/maksym.kobets

Как сообщали Українські новини, девушка Жан-Клода Ван Дамма назвала Киев "запущенным" городом.

Также СМИ показали, где живет Жан-Клод Ван Дамм с украинкой во время съемок боевика в Киеве.

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