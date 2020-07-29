Объявлены номинанты премии "Эмми" на звание лучшего сериала года

Одна из самых престижных в сфере телевидения премия "Эмми", в которой в прошлом году три статуэтки выиграл сериал "Чернобыль", назвала номинантов на звание лучшего сериала года. Об этом сообщает официальный сайт премии.

Лидером по количеству номинаций стал сериал телесериал "Хранители" от телеканала HBO. Сериал является продолжением одноименного графического романа 1987 года известного британского автора комиксов Алана Мура. "Хранители" получил 26 номинаций.

Лидером среди каналов стал стриминговый сервис Netflix – его продукты получили целых 160 номинаций. Для сравнения, сериалы телеканала HBO получили 107 номинаций, а NBC, который и замыкает тройку лидеров – 47.

За звание лучшего драматического сериала года будут сражаться: "Лучше звоните Солу" (AMC), "Рассказ служанки" (Hulu), "Мандалорец" (Disney+), "Корона" (Netflix), "Убивая Еву" (BBC America), "Очень странные дела" (Netflix), "Наследники" (HBO) и "Озарк" (Netflix).

Нашумевший сериал "Ведьмак" не получил ни одной номинации.

Полный список номинантов опубликован на сайте американской телевизионной премии.

Вручение премий состоится 20 сентября в Лос-Анджелесе.

Как сообщали Українські новини, в августе зрителей ожидают 5 премьер интересных сериалов.